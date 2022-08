Gestion et recyclage des déchets à Annaba Ève, lève-toi ! 08 Aoû 2022 Annaba 167 fois Ève, lève-toi ! Hanine Boucenna Pendant de nombreuses années, la population mondiale a été habituée à un certain mode de vie consistant à fabriquer, consommer et jeter. Force est de constater, que l’une des conséquences de ce comportement humain est l’accroissement quantitatif des déchets ménagers, y compris le plastique. Étant donné, que de nos jours les matières plastiques et différents types des déchets sont recyclés, voire valorisés, conformément aux nouveaux règlements et stratégies adoptés par de nombreux pays, dont l’Algérie, la direction de l’environnement de la wilaya d’Annaba envisage d’instaurer et encourager la stratégie de gestion et de valorisation des déchets, via l’organisation prochainement de sessions de formation au profit de 400 femmes alphabétisées. Ce cycle de formation, qui sera dispensé, en collaboration avec l’office national de la lutte contre l’analphabétisme tend, d’une part, à élargir les domaines de la participation de la femme au foyer, en général, et celle libérée de l’analphabétisme, en particulier, en l’impliquant dans une telle démarche. Ce qui permettra aux concernées de créer des projets de revenus l’aidant à améliorer son cadre de vie et de même contribuer à la promotion de l’économie nationale et d’autre part la sensibiliser en matière de l’intérêt et la richesse, que pourrait générer le créneau de la récupération et de la gestion des déchets. Ce programme ambitieux vise également à développer la capacité des participantes dans la transition des décharges sauvages, vers des décharges écologiques réutilisables, bénéfiques et respectueuses aux normes environnementales. Objectif, qui demeure un défi de taille pour tous les responsables ou acteurs impliqués et activant dans ce secteur. A noter que cette formation, qui sera dispensée en langue simple et compréhensible, sera animée par des formateurs qualifiés et expérimentés dans ce domaine. Au cours des sessions, qui sera ponctuées par des cours théoriques et pratiques, les femmes seront familiarisées avec le cycle de vie des déchets, les différentes typologies des déchets, les filières de traitement existantes. Les concernées auront également des notions sur les moyens de l’élimination des déchets, y compris les opérations de collecte, du transport, du stockage, et du tri et bien d’autres outils à adopter en la matière.