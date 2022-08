Cours de la Révolution et esplanade du Palais de la Culture d’Annaba Prostitution homosexuelle : une équation difficile à résoudre ? 08 Aoû 2022 Annaba 8532 fois Prostitution homosexuelle : une équation difficile à résoudre ? C. / RC Notre quotidien a rapporté dans sa livraison d’hier, dimanche 7 août, une bagarre à couteaux tirés entre deux prostituées femmes sur la plus importante place publique de la ville. Les riverains et commerçants après la lecture de cet article, ont pris contact avec notre quotidien pour signaler un honteux étalage du vice sur le Cours, notamment en face du siège de l’APC. De jeunes prostitués homosexuels, androgynes, maquillés, les cheveux souvent teints en des couleurs accrocheuses font le pied de grue à la recherche d’éventuels « clients ». Le manège se déroule durant la nuit. Ces jeunes n’ont aucune honte à aborder le simple riverain ou passager en proposant leurs services contre monnaie sonnantes et trébuchantes. Il faut aussi dire qu’ils représentent un danger certain si quelqu’un venait à leur faire la moindre remarque. Tout cela sous l’oeil vigilant et passif des forces de l’ordre installés, aux renforts de fourgons, devant le théâtre. Les citoyens outrés par ces comportements et qui ont à subir la présence de péripatéticiennes, durant la journée doivent faire face à ces prostitués homos. « On n’ose même pas se mettre aux balcons pour prendre un peu d’air », avoue un habitant. Par ailleurs, ces résidents des immeubles voisin, ont, pour la plupart, installé des serrures à la porte extérieure, afin de fermer hermétiquement les couloirs qui sont parfois envahis par ce commerce du sexe. Au-delà de la morale, et d’après des sources concordantes, ces mêmes prostitués homosexuels seraient de bons « indics » pour contrer le narco-terrorisme dans nos rues. D’où, nous dit-on, le silence incompréhensible des autorités compétentes. Ceci nous met, citoyens, devant un dilemme difficile à résoudre : choisir entre la peste le choléra… ce commerce débauché à ciel ouvert dans le place principale de la ville et ses alentours et la propagation des stupéfiants dans nos foyers et auprès de notre jeunesse… Il faut noter que ce commerce du sexe homosexuel s’étend jusqu’à l’esplanade du Palais de la Culture Mohamed Boudiaf, où prostitués homosexuels et forces de l’ordre filtrent l’entrée aux passants et interrogent les passants. Il est enfin à noter que l’accès à ladite esplanade est jonché de caméras de surveillance par la présence d’une banque publique et surtout, à quelques sauts de puce des sièges d’administrations publiques dont celui de la wilaya… et des renseignements généraux.