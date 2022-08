Cimetière en décrépitude à Annaba Zeghouane, envie de chialer du nous donnes… 08 Aoû 2022 Annaba 354 fois Zeghouane, envie de chialer du nous donnes… Nejmedine Zéroug Le cimetière Zeghouane culminant à quelques dizaines de mètres de la plage « Lever de l’aurore » communément appelé dans le jargon annabi « Vidro », n’est plus dans l’état, dans lequel il était il y a quelques années. Sa situation laisse à désirer. Pourtant cette célèbre nécropole à laquelle a été dédié un adage « Voir le cimetière de Bône, l’envie de mourir vous donne », était connue pour sa situation stratégique et sa quiétude et qui faisait, jadis, la fierté des habitants de la ville des jujubes. Dernièrement, des personnes âgées, qui assistaient à l’enterrement d’un proche ont été désagréablement surpris de voir le cimetière «Zeghouane » dans un état déplorable avancé. « Où sont passés les responsables du service communal chargé de l’entretien des cimetières ? », s’est demandé, l’un d’entre ceux-ci. « Nous avons été profondément choqués de voir une dizaine des tombes profanées et recouvertes d’herbes sauvages ou de broussailles », renchérit un des membres de ce groupe. « J’ai eu beaucoup de difficulté à me frayer un passage pour retrouver la sépulture de ma grand-mère décédée en 2007. Celle-ci est recouverte d’un amas de terre et d’herbes sèches», devait-il ajouter. De l’avis des visiteurs, le nettoiement et l’entretien des tombes doivent se faire régulièrement par les services concernés. « Ne pas laisser les proches faire cette besogne à la place des ouvriers chargés de cette tâche. Chaque fois quand je viens, j’apporte avec un moi de l’eau pour nettoyer la tombe de ma défunte mère et couper les herbes, qui poussent tout autour », a fait remarquer une dame, qui s’apprêtait à quitter en compagnie de sa fille les lieux. Une réorganisation du cimetière permettra sans aucun doute de faciliter beaucoup de choses aux visiteurs qui viennent se recueillir devant les sépultures de leurs proches. « Il est presque impossible de se mettre en position debout ou de s’asseoir en raison du manque d’espace parce que les tombes sont très rapprochées les unes des autres », a dit un autre visiteur. Il est plus que nécessaire que les responsables pense une organisation du cimetière, qui permette de laisser des espaces entre les tombes. « Il faut que l’administration nous fournisse des moyens matériels pour venir à bout des problèmes que nous rencontrons quotidiennement. Il faut aussi qu’elle nous augmente nos salaires pour pouvoir travailler dans la dignité », a conclu un des ouvriers.