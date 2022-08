Regardez les étoiles danser dans ces images de Hubble et James Webb séparées par 27 ans Rayan Assad - Hier à 14:08 commentaires | 13 Partager Plusieurs années séparent deux images prises par les télescopes Hubble et James Webb. Elles nous montrent comment se sont déplacées certaines étoiles, que l'on voit devant la Roue de Chariot, en 27 ans. Regardez les étoiles danser dans ces images de Hubble et James Webb séparées par 27 ans © Fournis par Numerama Regardez les étoiles danser dans ces images de Hubble et James Webb séparées par 27 ans Plusieurs années séparent deux images prises par les télescopes Hubble et James Webb. Elles nous montrent comment se sont déplacées certaines étoiles, que l’on voit devant la Roue de Chariot, en 27 ans. C’est encore une belle vue sur l’Univers que le télescope James Webb a permis d’obtenir. Le 2 août 2022, la Nasa a dévoilé l’image grandiose de la galaxie de la Roue de chariot prise par le JWST. Cette galaxie avait déjà été observée par le passé grâce au télescope spatial Hubble, en 1995. Grâce à James Webb, on peut désormais aller au-delà de certaines des limites de Hubble, pour voir de nouveaux détails dans les images. Dans un tweet partagé le 5 août 2022, Mark McCaughrean, membre de l’ESA (Agence spatiale européenne), montre justement une comparaison entre l’image de la Roue de chariot prise par le télescope Hubble et celle prise par le télescope James Webb. Nous pouvons y observer de manière impressionnante les mouvements et les déplacements des étoiles situées au premier plan de l’image, dans un laps de temps de 27 années.