Site balnéaire de La Caroube Versant pollué et fortin profané 10 Aoû 2022 Annaba 59 fois Versant pollué et fortin profané Salah-Eddine De mémoire d’annabi, le site balnéaire de La Caroube n’a jamais subi autant de sévices, qu’il s’agisse de sa plage de sable fin et doré, de la pureté inégalable de son plan d’eau ou de son majestueux versant boisé qui sont aujourd’hui dans un piteux état. Le visiteur est en effet choqué, dès qu’il accède à ce lieu, par l’absence d’hygiène et l’anarchie, qui y prévalent aujourd’hui. Ainsi et contre toute attente, le regard se pose d’emblée sur ces yachts, ces hors bords et autres jet-skis, qui sont amarrés à même le bord de la plage, provoquant la gêne des baigneurs. Raison pour laquelle, les familles, qui venues des différentes régions du pays fréquentaient assidûment et exclusivement cette plage pour sa beauté et pour la qualité de ses eaux de baignade. Ces dernières ont dû fuir ce beau rivage transformé on ne sait comment un port d’attache, exposant les estivants à la pollution et au danger que représentent ces engins motorisés de luxe.Le fortin dominant la plage, classé monument protégé n’a pas, non plus, échappé à la dégradation.Construit en 1862, à un point élevé du golfe de La Caroube, cet édifice, est pourtant classé« monument historique, au même titre que le non moins illustre belvédère. Violé et laissé à l’abandon, il est devenu le repaire de gens peu recommandables, qui y font régner leur loi.Aujourd’hui, il est difficile pour amoureux de la nature et les pêcheurs à la ligne d’y accéder. D’abord, à cause de la zone boisée qui l’entoure est outrageusement polluée par des déchets de toutes sortes et tout particulièrement des bouteilles et des cannettes de boissons alcoolisées et ensuite, pour le climat d’insécurité qui y prévaut. Ce monument, qui donne d’ailleurs l’allure d’un coin plutôt sordide, est actuellement dans un tel état lamentable qu’une opération de revalorisation, de réhabilitation et de rénovation s’impose.A rappeler que ce fortin au même titre que celui de Belvédère, ont été récupérés par la direction des domaines de Annaba, depuis 2011 déjà et qui sont gérés par la direction de la jeunesse et des sports.