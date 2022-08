Tronçon reliant Tréat à Bouchachia Outrageusement dégradé ! 10 Aoû 2022 Annaba 70 fois Outrageusement dégradé ! S. E. Les milliers d’usagers, principalement les vacanciers, qui empruntent depuis l’ouverture de la saison estivale, le tronçon du chemin de wilaya reliant le chef-lieu de la commune de Tréat à la localité Bouchachia et menant aux villages touristiques de Chetaibi et de la Marsa (Skikda) ne savent plus à quel saint se vouer, en raison de l’état de dégradation avancé de la chaussée et des risques auxquels ils sont exposés quotidiennement. Ainsi, malgré les cris de détresse des habitats et des usagers, la nouvelle équipe de l’assemblée populaire communale, semble en profonde hibernation et n’a même réagi aux attentes d’une population, plus que jamais isolée, déshéritée et enclavée.En effet, le tronçon en question est aujourd’hui fortement dégradé, présentant d’importantes fissures, en raison, explique-t-on, de la mauvaise qualité des travaux de réfection, qui ont été effectués tout récemment, pourtant. On se doit de signaler, à ce propos, que cet ouvrage fait l’objet chaque année de travaux de réfection de bricolage souvent mal réalisés, au grand dam des centaines d’usagers de la région. Il s’agit d’un tronçon de plusieurs kilomètres, qui présente des nids de poule et de grandes et dangereuses fissures, lesquelles nécessitent carrément une totale rénovation. Pour les villageois, interrogés à ce sujet, il y a anguille sous roche dans cette affaire, puisque chaque année, cette chaussée fait l’objet de travaux, sans résultat. L’un de nos interlocuteurs insinue, non sans ironie, que les travaux semblent avoir été « faits à la hâte, au moyen d’un bitume arrosé de pot-de-vin ». Une chose est certaine, la chaussée risque d’être davantage endommagée, si une solution urgente ne venait pas à mettre un terme à cette situation à la limite du l’insupportable. Elle ressemble beaucoup plus, en l’état actuel, à une piste de rallye professionnel. Les usagers venant d’Annaba ou de la Marsa et Chetaibi ou s’y rendant, n’ont, en fait, pas beaucoup de choix et sont contraints d’emprunter, bien malgré eux, cette unique voie de communication pour atteindre leur destination.« La circulation routière est depuis des années difficile sur ce tronçon, étroit et totalement dégradé reliant la zone de Bouchachia au chef-lieu de la commune de Tréat. Nous avons frappé à toutes les portes, mais en vain. Cependant, nous avons constaté un travail de bricolage que les décideurs ont lancé ou des équipes de l’APC de Tréat s’amusent au remplissage à l’aide du gravier certaines lacunes», a tenu à dénoncer un habitant de la région, obligé de faire chaque jour le parcours de combattant pour regagner son lieu de travail ou rentrer à la maison.