Scandale des cartes grises falsifiées à Constantine Plus de 400 véhicules de luxe concernés 10 Aoû 2022 Constantine 145 fois Plus de 400 véhicules de luxe concernés A.Mallem Des sources proches de la gendarmerie nationale de Constantine révèlent que plus de 400 véhicules de luxe ont été importés de l’étranger avec des cartes grises falsifiées. Ainsi, selon des informations confiées à un journal quotidien arabophone, la brigade judiciaire du groupe de recherche du groupement territorial de la gendarmerie nationale de Constantine est parvenue à recenser plus de 400 voitures de luxe, des 4x4, en majorité, qui ont été introduites sur le territoire national avec des cartes grises falsifiées. Ce résultat a été obtenu après une enquête menée durant une période de plus de trois mois, au niveau des nombreux services de la carte grise et de l’immatriculation des communes de la wilaya de Constantine.Ces mêmes sources indiquent que cette enquête a été déclenchée après que les éléments de la gendarmerie nationale du groupement territorial aient reçues des informations signalant qu’une grande opération d’établissement des cartes grises pour des véhicules importés frauduleusement de l’étranger, notamment des pays du Golfe et de certains pays européens. Des véhicules, qui sont supposés avoir été volés au niveau de tous ces pays et qui seraient recherchés par la police internationale Interpol, sachant que les magistrats du pole judiciaire de Constantine, assure-t-on, ont lancé une alerte, instruisant la brigade judiciaire de la gendarmerie nationale locale de lancer les préliminaires de l’enquête dans ce sens.C’est ainsi, apprenons-nous, que les investigations ont commencé, en mai dernier, à partir du service de délivrance des cartes grises de la délégation communale d’Ali Mendjeli rattachée à la commune d’El-Khroub. Par conséquent, les enquêteurs de la gendarmerie nationale ont commencé par contrôler les documents de base remis à ce service dans les dossiers des demandes de délivrance des cartes grises pour les véhicules importés.Le contrôle de ces documents a révélé enfin que certaines pièces présentées à titre justificatif ne sont pas valables, pire qu’elles seraient fausses.Ce qui a conduit à la suspension du chef de service de sexe féminin, qui avait reçu ces dossiers, laquelle a été entendue sur procès-verbal par les enquêteurs de la gendarmerie nationale, au même titre que plusieurs agents de ce même service. L’enquête a également révélé que des dossiers similaires ont été déposés au niveau des services des cartes grises decertaines communes situées hors de la wilaya de Constantine, où des recherches ont été entreprises, toujours dans le cadre de ces recherches. On évoque avec insistance l’implication de plusieurs personnes dans cette affaire, entre autres des hommes d’affaires détenant des halls d’exposition et de vente des voitures de luxe concentrés dans les quartiers huppés de Constantine. L’enquête, qui serait sur le point d’aboutir ne manquera pas de démontrer l’ampleur de ce trafic, laissent entendre nos sources.