Réchauffement climatique : "Notre planète est en train de devenir rapidement inhabitable", avertit Greenpeac

"Notre planète est en train de devenir rapidement inhabitable", avertit Greenpeace France

"On a un gouvernement qui est complètement à contresens de la transition écologique parce qu'il est au service de la classe des plus riches et des multinationales", dénonce Clément Sénéchal, porte-parole Climat de Greenpeace France.

"Notre planète est en train de devenir rapidement inhabitable. Nous sommes en train de rentrer dans une réalité hostile à l'espère humaine", a expliqué mercredi 10 août sur franceinfo Clément Sénéchal, porte-parole Climat de Greenpeace France. Depuis le début de l'été, la France est confrontée à de nombreux incendies sur son territoire.

franceinfo : Que pensez-vous de ce qu'il est en train de se passer en France, notamment la sécheresse ?

Clément Sénéchal : Notre planète est en train de devenir rapidement inhabitable. Nous sommes en train de changer de monde et de rentrer dans une réalité qui est fondamentalement hostile à l'espère humaine. Rien d'agréable mais rien d'anormal non plus. "Cela fait 40 ans que les négociations internationales sur le climat ont commencé et on n'a jamais émis autant de gaz à effet de serre dans l'atmosphère que lors de la dernière décennie." Clément Sénéchal, porte-parole Climat de Greenpeace France à francenfo On sait très bien que le résultat c'est une intensification de phénomènes hostiles comme les canicules, les sécheresses, les incendies.