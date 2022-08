Accident à la Cité Seybouse d’Annaba Un motard succombe à ses blessures 10 Aoû 2022 Annaba 299 fois Un motard succombe à ses blessures C. Un jeune motard originaire de la ville d’El Hadjar est décédé dans la nuit du lundi au mardi à la suite d’un violent heurt avec un véhicule léger à proximité de la cité Seybouse (ex Joannonville). Chevauchant une puissante moto, Khaled est mort après son transfert vers les urgences chirurgicales du Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd. Son passager gravement atteint serait dans un état où le pronostic vital serait engagé. L’accident est survenu entre minuit et 1 heure du matin, lorsque la moto a été violement heurtée par une « Kangoo ». Les enquêteurs de la police du 14ème arrondissement territorialement compétent ont ouvert une enquête afin de déterminer les causes et les circonstances de ce sinistre. Les victimes ont été évacuées par les éléments de la protection civile présents sur les lieux. Ce drame, qui vient de frapper deux familles, serait sûrement dû à l’excès de vitesse. Ces accidents deviennent fréquents, notamment en cette période estivale où la circulation devient très dense, surtout la nuit. Les familles ou les jeunes gens profitent du moindre zéphyr pour faire un tour notamment sur le boulevard. Rappelons que la circulation des morios est interdite sur la corniche par un arrêté du wali d’Annaba. Cela n’empêche pas certains imprudents à l’enfreindre et se retrouvent verbalisés avec leurengin à deux roues placé en fourrière.