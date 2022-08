Nouvelle hausse des prix du poulet

Les prix des viandes blanches touchent le plafond. Le consommateur algérien a été surpris ces derniers jours, par les prix du poulet frais et de la dinde qui ne cessent d’augmenter. Le poulet frais est proposé cette semaine, par les bouchers entre 470 et 490 DA le Kg soit une augmentation de 100 DA en trois semaines. Pour la vente en gros, les producteurs proposent le poulet vivant entre 300 et 320 DA le Kg, selon les régions. Selon les pages facebook spécialisées, cette flambée va s’accélérer au cours des prochains jours en raison de déséquilibre entre l’offre et la demande. Un nombre important d’aviculteurs ont choisi d’observer une halte cet été par crainte de subir des pertes en raison des canicules ce qui a fait baisser la production. D’après un aviculteur, les prix vont encore augmenter. ‘’Les aviculteurs qui ont choisi de travailler pendant la période des grandes chaleurs ne peuvent pas répondre à toute la demande. Du coup, la hausse des prix ne va pas s’arrêter’’, dit-il. A cet élément s’ajoute la hausse des prix des aliments du bétail. ‘’Les prix actuels des aliments du bétail n’encouragent pas la stabilisation des prix’’, explique-t-il. D’après lui, les prix peuvent atteindre les 600 DA le Kg avant la fin du mois.