Mais où est donc passée la septième compagnie : que devient Aldo Maccione ?

Alors que TF1 diffusera ce jeudi le film Mais où est donc passée la septième compagnie, Voici vous propose de découvrir ce qu'est devenu Aldo Maccione, l'interprète du soldat Tassin. Autrefois adulé, il s'est aujourd'hui complètement retiré de la vie médiatique. C’est une saga culte dont les cinéphiles ne se lasseront jamais. Ce jeudi 23 juin, TF1 diffuse pour la énième fois Mais où est donc passée la septième compagnie ?. Il s'agit d'une valeur sûre pour la chaîne puisqu'à chaque diffusion, le film réalisé par Robert Lamoureux fait un carton d'audience. La dernière fois, en 2019, plus de 4 millions de téléspectateurs étaient devant leur écran pour suivre les aventures du sergent-chef Chaudard et de ses soldats. Il faut dire qu'on ne compte plus les répliques du film devenues cultes, comme "Qu’est-ce que vous nagez bien chef !", ou encore "Mon camarade il veut du à l’ail". Sans compter sur le casting cinq étoiles, composé notamment d'Aldo Maccione. Celui-ci a incarné avec brio le rôle du soldat Tassin, avant de passer le relais à Henri Guybet dans la suite de la saga. Mais que devient l'acteur, aujourd'hui âgé de 86 ans ? Aldo Maccione vit reclus Alors que le succès était au rendez-vous, le célèbre acteur italien n’avait pas souhaité rempiler pour la suite. La raison ? Il aurait estimé que "la solde n'était pas assez intéressante" selon le réalisateur Robert Lamoureux. Depuis, Aldo Maccione se ferait plutôt rare sur nos écrans. Après avoir abandonné son personnage d'Aldo la classe à la fin des années 1980, il a eu du mal à donner un nouveau souffle à sa carrière. Hormis une brève apparition dans La ferme célébrités sur TF1 - émission qu'il a quittée prématurément pour raisons de santé -, il s'est complètement retiré de la vie médiatique. Désormais, le comédien né à Turin mène une retraite paisible dans sa maison de Saint-Paul-de-Vence, dans les Alpes-Maritimes. Rien ne semble pouvoir le faire sortir de sa réserve. Pas même la sortie du livre Aldo la classe, sorti en 2015 et préfacé par son grand ami Claude Lelouch, ne l'avait convaincu de revenir sur le devant de la scène. "C'est sûr, j'aurais aimé qu'Aldo Maccione s'exprime. Il vit reclus comme un vieil ours, chez lui, à Saint-Paul-de-Vence. Il n'aime pas trop parler de sa carrière. Je peux le comprendre. A une époque, il en a pris plein la gueule, il a essuyé des critiques d'une violence extrême...", avait confié Gilles Botineau en mai 2015 au journal Sud-Ouest. Le message est clair : circulez, il n'y a rien à voir !