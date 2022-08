Côte atlantique et Méditerranée : pourquoi des baigneurs se font mordre les jambes Joséphine Tazdait - Hier à 19:09 Ce ne sont pas des piranhas mais gare à vos jambes tout de même ! Depuis le début de l’été, Le baliste commun gris peut mesurer jusqu'à 60 cm, sa taille moyenne étant plutôt de 30 à 45 cm. Le baliste commun gris peut mesurer jusqu'à 60 cm, sa taille moyenne étant plutôt de 30 à 45 cm. Diego Lesto des vacanciers sont mordus lors de baignade dans le sud de la France, aussi bien dans l’Atlantique qu’en Méditerranée. Rien que ce lundi, sur la grande plage d’Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), des dizaines se sont plaints. Les blessures ont été causées par « des bancs de poissons », selon Yann Huynh-Tot, chef du poste de secours concerné. « Nous sommes habitués aux piqûres de vives, aux méduses, mais c’est la première fois que je constate ce phénomène », a-t-il expliqué à nos confrères de Sud-Ouest. Cette mésaventure est arrivée ce week-end à Mathéo, un jeune homme en vacances à Théoule-sur-Mer, près de Cannes (Alpes-Maritimes). Alors qu’il se baignait dans 50 cm d’eau, il a senti quelque chose lui mordiller la cheville dont il s’est dégagé d’un coup de pied. « Je n’ai pas eu mal car j’ai bougé aussitôt », raconte-t-il. Un réflexe qu’Inger Lise, en congés à Cap Taillat (Var) n’a pas eu il y a deux ans. Cette baigneuse s’est fait mordre l’orteil par une espèce tapie dans le sable, lorsqu’elle s’amusait à donner du pain aux poissons. Plus de peur que de mal, mais elle y a laissé son vernis à ongles. 22 dents affûtées Ces mordeurs de jambes ont un nom : les balistes. L’espèce a beau être armée de 14 dents en haut et 8 en bas, solides au point de lui permettre de broyer des coquillages et carapaces de crabes ou d’oursins, ses morsures ne sont pas douloureuses et ne présentent pas de risque pour l’Homme. Il existe de nombreuses variétés tropicales de ce poisson comme le baliste Picasso ou royal. Mais celui que l’on croise le plus souvent vers le golfe de Gascogne et sur nos rivages méditerranéens n’est autre que le baliste commun gris, tacheté de légères marbrures aux reflets bleutés. L’apparition en plein été de cette espèce, réputée pour ne pas craindre les humains, coïncide avec sa phase de reproduction, décrypte Benjamin Lafon, soigneur technicien au Sea Aquarium du Grau-du-Roi (Gard). Voilà ce qui expliquerait les comportements agressifs chez cet animal, soucieux de protéger son nid et son territoire. Durant cette phase, la femelle creuse dans le fond sableux un trou afin d’y déposer ses œufs et les ventiler. Pendant ce temps, le mâle protège le nid jusqu’à l’éclosion et empêche tout intrus de s’en approcher. Le baliste est classé comme « espèce vulnérable » Habituellement, ces poissons ne se trouvent pas dans les zones de baignade, mais avec le réchauffement des mers et des océans, ils semblent étendre leur territoire, comme l’explique le soigneur d’espèces tropicales. L’augmentation de la température de l’eau les pousse à chasser de manière plus intensive, parfois au détriment des chevilles des baigneurs. Comme sur terre, des pics de chaleur s’y sont multipliés. Au large des côtes méditerranéennes françaises, à la mi-juillet, l’eau est en moyenne de 21 à 22 °C. Cette année, on a relevé jusqu’à 28 °C, nous indique Samuel Somot, chercheur au Centre national de recherches météorologiques (CNRM). Depuis 2015, le baliste est classé comme « espèce vulnérable » par l’Union internationale pour la conservation de la nature, victime depuis plusieurs années d’une surpêche qui a fait baisser sa population. L’UICN recommande donc de le relâcher en cas de capture accidentelle. Après avoir quasiment disparu de nos côtes le siècle dernier, le réchauffement semble jouer en sa faveur.