Subventions communales à Annaba Les clubs sportifs se taillent la part du lion 11 Aoû 2022 Annaba 182 fois Les clubs sportifs se taillent la part du lion Ahmed Chabi L’Assemblée Populaire Communale (APC) d’Annaba a tenu une réunion extraordinaire, hier, mercredi 10 août, sous la présidence du maire de la ville M. Youcef Chouchane. Ce dernier a fait la lecture des différents programmes visant à améliorer la situation de la commune. Les points soulevés ont tous été adoptés par la majorité, soit 27 élus. Ceux de l’opposition ont préféré s’abstenir. La réunion a été l’occasion de débats houleux et parfois empreints de grossièretés et même d’accrochages physiques, ce qui a nécessité l’intervention des forces de l’ordre du commissariat de proximité du 2ème arrondissement. Plusieurs policiers accompagnés de leurs officiers ainsi que ceux des renseignements généraux se tenaient dans le couloir jouxtant la salle de réunion, prêts à intervenir. Un journaliste a été même agressé par un élu qui voulait lui interdire de prendre des photos. Le président de l’APC imperturbable a cependant poursuivi la lecture des différents projets et opérations, qui doivent être réalisés. La commission de la culture, du tourisme, des sports et de l’artisanat présidée par M. Abdelmadjid Bourouis a accordé des subventions substantielles allant jusqu’à 450 millions de centimes aux différents clubs sportifs, clubs formateurs et aux associations culturelles. Cependant la part du lion est revenue aux clubs phares de la ville, à savoir l’Union Sportive Madinet Annaba (USMA) et Hamra Annaba, qui a bénéficié d’une enveloppe d’un milliard de et à l’Olympique Madinet Annaba qui a reçu, quant à lui, 400 millions. Le P/APC regrette que la ville d’Annaba ne soit pas représentée parmi l’élite nationale et a promis de faire en sorte que les dettes des clubs seront épongées dans six mois, ce qui va permettre à ceux-ci d’entamer sereinement leur saison. Ainsi le secteur sportif a une aide de près de trois milliards et 600 millions de centimes, celui de la culture un milliards et 55 millions de centimes. Quant aux recettes communales elles ont pratiquement doublé depuis le début de l’année, et aux anciens exercices entre 150 et 200 %. Le maire a tenu à rendre un hommage aux éboueurs de la commune, aux jardiniers et autres employés communaux pour leur abnégation et pour le soin qu’ils ont apporté à la propreté de la ville. La lecture des divers indique que les battues organisées par l’APC ont permis d’abattre 132 chiens, 60 sangliers et trois chacals. Les campagnes menées contre les animaux nuisibles ont nécessité 128 interventions d’épandage d’insecticides, 287 campagnes de dératisation et la capture de deux serpents. M. Chouchene promet de faire la lecture du bilan des activités de l’année 2022 en janvier 2023, soit au Théâtre Régional Azzedine Medjoubi ou au Palais de la Culture, en présence des citoyens et en particulier des représentants de la société civile.