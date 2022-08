Quartier de la gare d’Annaba Opération démolitions 11 Aoû 2022 Annaba 295 fois Opération démolitions Khadidja Rayenne Dans le cadre de l’opération d’éradication des constructions illicites ceinturant la ville d’Annaba, deux maisons illicites situées à proximité de la gare ferroviaire, en plein du centre-ville, ont fait l’objet d’une démolition, hier mercredi 10 août. Cette action a été supervisée par les représentants de la direction d’urbanisme aux côtés de ceux de la direction de l’environnement et des forces de l’ordre. Outre des moyens humains conséquents, la municipalité a mobilisé des camions de moyen tonnage, des tractopelles ainsi que des chargeurs afin de mener à terme cette opération d’assainissement, qui a été suivie par un nettoyage approfondi des lieux et la pose d’une clôture pour sécuriser le périmètre. Nous apprenons que la première construction démolie était occupée par une famille, qui a bénéficié d’un logement social, alors que la seconde était juste livrée à l’abandon. Il y lieu de signaler que les opérations du genre sont de plus en plus fréquentes à travers les différents quartiers de la ville, ce qui ne manque pas de redorer le cadre de vie qui était enlaidi par ces vieilles bâtisses menaçant ruine. Des sources proches de la municipalité indiquent que d’autres constructions de ce style seront rasées après l’étude des dossiers de relogements de leurs occupants. Ceci alors que les autorités locales promettent de continuer à lutter contre le phénomène de l’habitat précaire sous toutes ses formes en respect de la réglementation en vigueur.