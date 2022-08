Accidents de la route à Annaba L'hécatombe se poursuit… 12 Aoû 2022 Annaba 39 fois L'hécatombe se poursuit… Ahmed Chabi Après la mort de trois jeunes à proximité du pont de la Cité Seybouse, un autre accident de la route s’est produit, dans la nuit mercredi 10 au jeudi 11 août, sur la route nationale 21 reliant Annaba à Guelma a été enregistré coutant la vie à un homme d’une soixantaine d’années. Il était 21 heures 50 minutes lorsque les éléments de la protection civile étaient informés de la survenue d’une collision entre une moto et un véhicule particulier au lieu-dit « Labidi Mohamed » (ex ferme Lochart), dans la commune d’Aïn Berda. Du véhicule entièrement écrabouillé, les secouristes avaient retiré les corps de six hommes et une femme âgés entre douze et soixante ans. Le sexagénaire avait malheureusement rendu son dernier souffle sur place. Les autres personnes présentaient des blessures graves qui avaient nécessité leur évacuation vers les urgences médicales de l’hôpital d’Aïn Berda. Pour cette intervention, douze sapeurs-pompiers, trois ambulances et un camion des premiers secours ont été mobilisés. Ce énième sinistre, vient rappeler que le projet de dédoublement de cette voie meurtrière, exigé par la population et programmé, pourtant, depuis belle lurette, ne semble pas figurer au nombre des priorités des autorités chargées de sa réalisation. Nous apprenons, par ailleurs, que les deux jeunes, qui ont été victimes de l’accident de la cité Seybouse et qui avaient été hospitalisés dans un état critique, sont décédés. Pour rappel l’une de celles-ci, le jeune Khaled résidant à El Hadjar qui chevauchait une grosse cylindrée avait été violemment heurté dans la nuit du 8 au 9 août vers une heure du matin, par une voiture de marque Atos. Son passager le jeune Kheirou de Oued Zied, gravement blessé est décédé à la suite de ses blessures, le lendemain aux urgences chirurgicales de l’hôpital Ibn Rochd. La troisième victime Ahmed Hamidou, un jeune originaire de la ville de Bouhadjar, qui se trouvait à bord du véhicule automobile, a succombé, après de terribles souffrances.