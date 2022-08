Motocyclistes et loubards d’Annaba Procès-verbaux à gogo 12 Aoû 2022 Annaba 35 fois Procès-verbaux à gogo Ahmed Chabi La circulation des motos petites ou grosses cylindrées représente un grand danger pour les usagers de la route. Dans le souci de préserver la sécurité des citoyens, le haut commandement de la sûreté de wilaya d’Annaba a mobilisé toutes les forces de police, des sûretés urbaines et de daïra, afin de contrôler administrativement et du côté de la sécurité, les motos circulant dans le territoire de compétence. Depuis l’ouverture de la saison estivale le 17 juin jusqu’au 6 août de la même année, de nombreux contrôles ont été effectués par les services de l’ordre et se sont soldés par le contrôle systématique de 214 motos et de leurs propriétaires. 32 d’entre ces engins ont été saisis t leurs conducteurs verbalisés pour des infractions à la circulation routière, 38 autres pour le stationnement non autorisé. 14 motos ont été carrément placées en fourrière. Le plus gros nombre de motos verbalisé est de 130, leurs conducteurs n’ayant pas respecté l’arrêté de wilaya du 15 juin passé, interdisant leur circulation le long des rues et boulevards du littoral annabi. Il faut signaler que les motos sont devenues de véritables fléaux et représentent un danger pour les usagers de la route ou les piétons. Certains motards n’hésitent pas à circuler à contre sens, sur les trottoirs et à faire de la vitesse. Tout comme leur circulation de nuit cause des désagréments aux paisibles citoyens, en particulier les riverains des artères passantes de la ville.