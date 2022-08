Criminalité à Annaba En juillet, la police n’a pas chômé ! 12 Aoû 2022 Annaba 33 fois En juillet, la police n’a pas chômé ! Ahmed CHABI Les éléments de la police judiciaire rattachée à la sûreté de wilaya d’Annaba n’ont pas chômé durant ce mois de juillet. En effet, ils ont effectué pas moins de 1752 opérations de recherche et de maintien de l’ordre dans le cadre de leur mission. C’est ainsi que 133 porteurs d’armes blanches prohibées ont été neutralisés tout comme 390 trafiquants de drogue et de comprimés de substances psychotropes. De même que 901 individus, qui faisaient l’objet d’un avis de recherche ou d’amener émis par les instances judiciaires des différents tribunaux de la wilaya, signale-t-on. Ces derniers représentaient un danger constant pour les populations car se trouvant en cavale et n’ayant rien à perdre en commettant d’autres délits. Sur les 1692 personnes arrêtées au cours de ce mois de juillet, 268 l’ont été pour être présumées impliquées dans de différents méfaits et crimes. Les narcotrafiquants appréhendés détenaient plus de 1 kilogramme de résine de cannabis et 4683 comprimés de substances psychotropes ainsi que des sommes d’argent revenant des ventes antérieures à leurs arrestations. Tous ces individus ont fait l’objet de l’établissement d’un dossier judiciaire avant d’être présentés par devant les procureurs compétents territorialement près les tribunaux d’Annaba, de Berrahal et d’El Hadjar. Cela bien sûr selon les procédures d’usage avec la conscience tranquille, sachant que le devoir a été accompli. Toujours selon le communiqué de la Sûreté de wilaya d’Annaba, daté du 11 août, les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de Berrahal, ont mis fin aux agissements néfastes pour la société d’un trafiquant âgé de 51 ans, qui détenait une feuille de résine de cannabis d’un poids de 95,4 grammes et 299 comprimés de substances psychotropes de différentes marques, ainsi qu’une somme d’argent. Tout comme ceux de la sûreté de daïra d’Aïn Berda, qui ont pour leur part appréhendé deux individus âgés de 23 et 28 ans, qui étaient en possession de 598 comprimés psychotropes, qu’ils destinaient à la vente. Ces derniers détenaient également une somme d’argent, produit des ventes. Ces arrestations ont été opérées en coordination avec les procureurs compétents territorialement, ceux d’El Hadjar et de Berrahal.