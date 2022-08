Insolite à Constantine Un chat sauvé par les pompiers 12 Aoû 2022 Constantine 48 fois Un chat sauvé par les pompiers C’est maintenant établi : la protection civile de Constantine se trouve être, à son corps défendant, le meilleur protecteur des animaux. Que de fois n’avons–nous pas entendu des faits rapportés par les communiqués de ce corps constitué, relatant les péripéties vécues par les sapeurs-pompiers, lors de leurs interventions (toutes réussies d’ailleurs) de sauvetage d’animaux domestiques empêtrés dans des situations inextricables mettant sérieusement en danger leur vie ? Ce vendredi, les chevaliers sans peur et sans reproche de la protection civile de Constantine sont intervenus au niveau de la cité Boudjenana pour porter secours et sauver un… chat, qui s’était trouvé dans une mauvaise posture sur le balcon du second étage d’un bâtiment. L’opération de sauvetage de ce petit animal sympathique, qui avait ému tout le quartier par ses miaulements incessants de détresse, a été accompli dans les meilleures conditions, indique non sans fierté un communiqué de presse diffusé par la cellule de communication de la direction de wilaya de la PC.