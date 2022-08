France ou Algérie ? Fekir a « fait mal » à son père François Tesson - Il y a 6 h Champion du monde avec les Bleus en 2018. A l'occasion de la reprise de la Liga, le Guardian a réalisé un portrait de Nabil Fekir, le meneur de jeu du Betis. Le joueur formé à l'OL revient sur son parcours, sa jeunesse à Lyon, mais aussi sur le choix qu'il a dû faire entre les deux sélections qui s'offraient à lui, la France et l'Algérie, en 2015. "Cela a été très difficile pour moi, raconte l'international tricolore. Mon père est arrivé en France l'année avant ma naissance ; ma mère est algérienne mais elle était là depuis plus longtemps. Chaque année ou presque, j'allais en Algérie. Je me sens français et algérien." Ce qui a valu à Fekir d'être pris entre deux feux. "Certaines personnes ne comprennent pas qu'on peut avoir la double nationalité, qu'on peut aimer deux pays à la fois, vous voyez ? C'était difficile pour moi. J'étais jeune. Beaucoup de gens me disaient de choisir la France, beaucoup me disaient de choisir l'Algérie. Finalement, j'ai choisi la France mais ce furent des moments très, très durs. C'est la vie. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait." Fekir est notamment devenu champion du monde avec les Bleus, en 2018. "Pas mal", glisse-t-il dans un sourire. Mais il se souvient que son choix de décliner la sélection algérienne. "Il ne voulait pas ça, se souvient l'ancien Gone. C'est normal. Je comprends parfaitement cela. Il a toute sa famille là-bas, il a grandi là-bas. Toute sa vie là-bas. Ça lui a fait un peu mal quand j'ai choisi la France. Mais c'est la vie : il y a des décisions, et c'était la mienne. Je prends mes responsabilités."