L’allocation chômage a fait bondir le nombre d’ inscrits à l’Anem Plus de 4 millions de demandeurs L’accès à l’allocation chômage est la principale motivation des personnes inscrites à l’Anem. Une décision révolutionnaire en faveur des jeunesUne décision révolutionnaire en faveur des jeunes L'allocation chômage au profit des jeunes primo-demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence Nationale de l'Emploi (Anem), introduite par le président de la République en février dernier a connu un engouement record. Selon des données fournies par l'Anem, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits a atteint plus de 4 millions en mars 2022, soit environ 14,4% de la population algérienne en âge de travailler. La Banque mondiale, qui a commenté les statistiques de l'Anem, estime que dans la mesure où ces inscrits sont considérés comme actifs, ce taux représente un niveau plancher pour le taux de chômage au mois de mars 2022. Suivant la même source, le nombre de demandeurs d'emploi a bondi au premier trimestre 2022, de 64%, la hausse des inscrits étant plus marquée chez les travailleurs peu ou pas qualifiés (+84%) et chez les femmes (+63%). Au 18 avril, 917 000 dossiers auraient été acceptés, pour un coût mensuel initial estimé de 12 milliards de dinars (plus de 80 million de dollars). Par ailleurs, les bénéficiaires de l'allocation mensuelle de 13.000 dinars doivent avoir entre 19 et 40 ans, ne pas avoir d'autres sources de revenu, ne pas être inscrits dans un établissement d'enseignement ou de formation, et ne jamais avoir cotisé aux caisses de sécurité sociale. Celle-ci est également conditionnée par la nationalité algérienne, la résidence en Algérie, justifier de sa situation vis-à-vis du Service national, ne pas bénéficier des dispositifs publics de soutien à la création et à l'extension d'activités, d'aide à l'insertion professionnelle et d'aide sociale, ne pas avoir de conjoint qui dispose d'un autre revenu. Notons que le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à la fin de l'année 2021 était nettement supérieur à celui enregistré avant la pandémie. Pour rappel, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale avait fait état en avril dernier de 1,5 million de demandes de versement, pour un coût mensuel initial prévisionnel de près de 20 milliards de dinars (140 millions de dollars). S'agissant du financement de ce dispositif d'allocation chômage, il est ouvert, sur 2022, un crédit de 61.772.000.000 dinars, applicable au budget de fonctionnement du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Ce chiffre a été donné par le décret présidentiel n° 22-278 du 26 juillet 2022 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du Travail, paru au Journal officiel n°52. Par ailleurs, le président Tebboune avait annoncé, récemment, qu'au vu de l'augmentation des revenus de l'Etat, durant cette année 2022, l'allocation chômage ainsi que les salaires seront augmentés en 2023. Le prix du pétrole a gagné plus de 50% durant les sept premiers mois de l'année 2022, entraînant dans son sillage, l'augmentation des prix à l'export du gaz algérien. Selon la Banque mondiale, cette augmentation couplée à la hausse de la demande européenne en gaz et des quotas de production de l'Opep, cette amélioration a contrebalancé la hausse des prix à l'importation, notamment des céréales, et effacé le déficit du compte courant, permettant une stabilisation relative des réserves de change. Les exportations d'hydrocarbures devraient demeurer à un niveau élevé en 2022, générant un surplus du compte courant et une hausse marquée des recettes budgétaires. En 2023 et 2024, la baisse des prix et volumes d'exportations d'hydrocarbures devrait cependant, entraîner une détérioration graduelle des équilibres extérieurs et budgétaires. Mohamed BOUFATAHMohamed BOUFATAH 00:00 | 15-08-2022 Share