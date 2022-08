Accident près d’Ain-Berda (Annaba) Deux morts et plusieurs blessés 15 Aoû 2022 Annaba 97 fois Deux morts et plusieurs blessés Salah-Eddine L’hécatombe continue sur nos routes. Il ne se passe, en effet, pas une journée sans qu'un effroyable accident de la circulation ne soit signalé. Pas plus tard qu’hier matin, aux environs de 9H40, deux personnes ont péri dans un grave accident de la circulation, qui a fai Deux morts et plusieurs blessés t également trois blessés, dont deux sont toujours dans un état jugé critique. L’accident en question, qui est dû, apprend-on, au dérapage d’un taxi de service, a eu lieu sur l’autoroute Est-ouest, à proximité du cimetière Sidi-Hamed, de la commune d’Ain-Berda, située à quarante kilomètres au Sud du chef-lieu de la wilaya d’Annaba. Ce nouveau sinistre est intervenu au moment même, où la gendarmerie d’Annaba mène une large opération de sensibilisation des automobilistes sur les risques d’une conduite dangereuse et le non-respect du code de la route, surtout lorsqu’on sait que c’est le facteur humain, qui demeure la première cause des accidents. Les deux victimes, un vieux de 74 ans et un jeune de vingt ans, ont trouvé la mort sur le coup, indique un communiqué de la protection civile. Deux autres personnes, qui se trouvaient dans le même véhicule, une femme et une fille âgées respectivement de quarante et vingt ans, ont été grièvement blessées et transférées en urgence à l’hôpital d’Ain-Berda, par les éléments de la protection civile, dépêchés en renfort sur les lieux, à partir des unités des communes d’El-Eulma, Chorfa et Ain-Berda. Seul le taxieur, âgé de 44 ans, encore sous le choc, s’en est sorti sans gravité de ce drame, le énième enregistré dans la wilaya d’Annaba, depuis l’ouverture de la saison estivale.