Policier assassiné à Benchergui (Constantine) L’auteur présumé coffré 15 Aoû 2022 Constantine 113 fois L’auteur présumé coffré Mallem Des sources sécuritaires indiquent que la section criminelle de la brigade mobile de police judiciaire (BMPJ) de la sureté de wilaya de Constantine a arrêté l’auteur présumé du meurtre du policier Khattabi Abderazak, cet agent du service de l’urbanisme de la sureté de wilaya âgé de 28 ans, qui avait été retrouvé mort à l’intérieur de son domicile à la cité Benchergui gisant dans une mare de sang, rappelons-le. Nos sources ajoutent que le suspect a été présenté, hier, dans la journée devant le procureur de la république de Constantine, qui l’a auditionné. Et de préciser que la section criminelle de la brigade mobile de police judiciaire de la sureté de wilaya de Constantine l’a soumis à interrogatoire réglementaire, qui a été consigné sur procès-verbal, et ce, suivant la procédure de l’enquête préliminaire, et l’a inculpé de meurtre prémédité pour avoir supplicié sa victime, qu’elle a ensuite achevée à l’arme blanche. L’arrestation du suspect, telles que rapportées par notre source, aurait eu lieu dans la wilaya d’Oum-el-Bouaghi, près de la ville de Sigus, où ce dernier a été victime d’un accident de la route, après que le véhicule qu’il conduisait, une Citroën Berlingot, se soit renversé. Or, il se trouve que ce véhicule appartenait au policier assassiné que le suspect lui avait dérobé, après l’avoir achevé au couteau. Le suspect, qui conduisait en état d’ivresse avait ensuite été transféré à l’hôpital d’Ain-Fakroun, où il a été pris en charge par les éléments de la BMPJ de Constantine munis d’une autorisation d’extension de compétence. Après la procédure d’enquête préliminaire, le criminel a été mis en détention surveillée, en attendant qu’il soit présenté devant la juridiction compétente. Ce qui a été fait hier.