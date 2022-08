Maroc : à peine débarqué des Lions de l'Atlas, Halilhodzic déjà sur le point de reprendre du service ?

Vahid Halilhodzic serait déjà sur le point de trouver un nouveau challenge. Vahid Halilhodzic serait déjà sur le point de trouver un nouveau challenge. Après avoir été démis de ses fonctions de sélectionneur du Maroc il y a quelques jours, Vahid Halilhodzic serait déjà sur le point d'entraîner à nouveau. Après avoir coaché l'Algérie, la Côte d'Ivoire le Japon et plus récemment les Lions de l'Atlas, le Bosnien est tout proche de s'engager avec un club selon les informations de Sport News Africa. Le club égyptien d'Al Ahly tout proche de signer Halilhodzic ! Selon les médias égyptiens, l'ancien entraîneur du PSG aurait bien reçu une proposition officielle de la part du club d'Al Ahly, actuel troisième du championnat égyptien à 10 longueurs de retard du leader Zamalek. L'actuel coach Ricardo Soares pourrait quitter son poste à la fin du championnat, début septembre. Reste à savoir si le projet va intéresser Vahid Halilhodzic, le coach bosnien devrait prochainement donner sa réponse. Il est également possible que l'ancien entraîneur du Maroc souhaite de nouveau coacher une sélection. Affaire à suivre. Vahid Halilhodzic n’aura pas à chômer bien longtemps