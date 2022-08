Tunisie : 8 femmes en lice pour être la première femme astronaute tunisienne - La lauréate participera à une mission à bord de la Station spatiale internationale en 2024 Yosra Ouanes | 13.08.2022 Tunisie : 8 femmes en lice pour être la première femme astronaute tunisienne Tunisia AA / Tunisie / Alaa Hammoudi La Tunisie a annoncé, samedi, la liste de 8 candidates, dont l'une sera choisie pour être la première astronaute du pays à participer, en 2024, à une mission à bord de la Station spatiale internationale. Cette annonce a été faite au cours d'une célébration, organisée par le groupe "Telnet" (une société tunisienne spécialisée dans les logiciels), coïncidant avec la Journée nationale de la femme tunisienne, célébrée dans le pays le 13 août de chaque année. Le 22 mars 2021, la Tunisie a annoncé le lancement, à bord d'une fusée russe, du premier satellite de fabrication nationale baptisé "Challenge One", (consacré à l'Internet des objets ou IdO) qui a été fabriqué par le groupe "Telnet". La liste des candidates comprend huit femmes pilotes de chasse diplômées de l'école d'aviation de Bordj El-Amri (une académie militaire tunisienne), il s'agit de : Hala Awassa, Ibtihal Youssef, Wafa El-Baldi, Yomna El-Dalali, Olfa Lajnef, Rahma Trabelsi, Hind Safferi et Malika Mabrouk. Dans une déclaration à l'Agence Anadolu, Mohamed Frikha, président du groupe Telnet, a déclaré : "Dans la prochaine phase, les candidates subiront des tests physiques et médicaux approfondis en Tunisie et à l'étranger, pour aboutir à la sélection de deux candidates qui seront transférées (voyageront) en Russie." "Les deux candidates suivront une année complète de formation dans le domaine de la cosmonautique en Russie, puis l'une d'entre elles rejoindra la station spatiale internationale au début de l'année 2024, pour une mission dans le domaine de la physique et de la médecine qui durera 10 jours", a ajouté Frikha, sans donner plus de détails. Le groupe tunisien Telnet avait signé, le 13 août 2021, un accord avec l'agence spatiale russe, Roscosmos, pour sélectionner et former une astronaute tunisienne et la faire participer à une mission à bord de la Station spatiale internationale (ISS) en 2024.