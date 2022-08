Les 7 projets les plus fous d'Elon Musk

Visionnaire mégalomane, super-héros, génie… Les termes employés pour qualifier Elon Musk sont à l'image de l'extravagance de ses projets. Son imagination semble n'avoir aucune limite. Le mercredi 11 mai en plein désert du Nevada a été testé pour la première fois en public l'Hyperloop, navette grande vitesse née du cerveau brillant (et souvent givré) d'Elon Musk, fondateur de Paypal, Tesla et SpaceX. Un test réussi qui est une étape de plus dans son épopée entrepreneuriale, lui qui n'a pas eu peur de s'attaquer à l'automobile, l'énergie et l'industrie aérospatiale… pour mieux les révolutionner.