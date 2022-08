Un buzz de plus ? Le milliardaire Elon Musk, patron de Tesla et de SpaceX, a affirmé, dans un tweet mardi 16 août, qu'il souhaitait acheter le club anglais de football de Manchester United. Dans un message sibyllin, le richissime entrepreneur, habitué des déclarations imprévisibles et provocatrices sur le réseau social, a affirmé : « Et j'achète Manchester United, de rien.