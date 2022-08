Deux matchs amicaux face à l'Algérie et la Tunisie pour le Brésil, potentiellement en France

Et si la France accueillait un Algérie-Brésil ou un Tunisie-Brésil avant un France-Brésil? L'hypothèse est de plus en plus probable. Selon le correspondant de l'Equipe, la Seleçao affrontera l'Algérie et la Tunisie en match amical, les 22 et 27 septembre prochains. L'un des ses matchs devrait se jouer en France, voire même les deux. Ce qui éviterait aux joueurs cadres brésiliens de longs déplacements hors d'Europe, où la plupart évoluent en club. Vinicius, Lucas Paqueta et Neyma Quel stade pour accueillir ce(s) match(s) ? Brésil-Algérie en France, voilà de quoi s'assurer ou presque de faire le plein. Reste à connaître la ville qui accueillera l'un de ces deux matchs amicaux (ou les deux). Après les problèmes de la finale de la Ligue des champions en mai dernier, l'organisation de cet événement sera forcément scruté et les autorités responsables n'auront pas le droit à l'erreur. L'Algérie, non qualifiée pour la Coupe du monde au Qatar, doit également affronter la Guinée en amical sur cette même période. Pour la Tunisie, affronter le Brésil fera figure de test. Les Tunisiens sont eux bien qualifiés pour le Mondial, où ils affronteront la France, l'Australie et le Danemark en phase de poules.