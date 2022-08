Maroc : grosse surprise en vue pour le successeur de Vahid Halilhodzic ?

Tandis que la question du prochain sélectionneur du Maroc semblait réglée après le départ de Vahid Halilhodzic, une grosse surprise se profilerait ! Vahid Halilhodzic Tandis que la question du prochain sélectionneur du Maroc semblait réglée après le départ de Vahid Halilhodzic, une grosse surprise se profilerait ! Depuis plusieurs semaines maintenant, le scénario semblait se dessiner de manière limpide. Alors que Vahid Halilhodzic a vu la contestation monter autour de lui jusqu'à être remercié de son poste de sélectionneur du Maroc à quelques mois de la Coupe du monde, son successeur annoncé se nommait Walid Regragui, ancienne gloire des Lions de l'Atlas et justement libre après un très bon travail avec le Wydad Casablanca. Mazzarri plutôt que Regragui ? Mais une grosse surprise se dessine ces dernières heures. En effet, plusieurs médias locaux et la chaîne Al Araby ont annoncé ces dernières heures que le président de la Fédération Fouzi Lekjaa serait en réalité en discussions avec Walter Mazzarri, l'ancien entraîneur de Naples et de l'Inter Milan. BREAKING: Walter Mazzarri (60) arrived in Rabat last night ahead of a meeting with FRMF Fouzi Lekjaa, per several local reports. The Italian has vast experience from Serie A, where he has managed clubs like Sampdoria, Napoli and Inter. MaghribFoot August 16, 2022 Des informations confirmées ce matin par le journal italien Il Mattino qui valide les discussions entre Mazzarri et la Fédération marocaine. Le dénouement surprenant pour le banc marocain va-t-il se confirmer ? Il Mattino : Walter #Mazzarri pourrait devenir le nouveau sélectionneur du Maroc 🇲🇦 en vue du Mondial, négociations en cours avec la Fédération