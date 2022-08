Le bilan des feux de forêt à l’Est a atteint les 37 morts

Les incendies ayant touché plusieurs wilayas dans l’est du pays ont fait 37 morts, selon le dernier bilan des services de la Protection civile, alors que les efforts se poursuivent pour endiguer les flammes. Dans la wilaya d’El-Tarf, la plus touchée avec 30 morts et plusieurs blessés, le Premier ministre, M. Aïmene Benbderrahmane qui s’y est rendu sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s’est enquis des dégâts causés par ces incendies. Accompagné du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, Kamal Beldjoud, M. Benabderrahmane a constaté l’ampleur des dégâts causés par les feux dans la région de Brabtia à El-Kala. A cette occasion, le Premier ministre a présenté les condoléances du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux familles des victimes et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés, assurant « le soutien de l’Etat et la pleine mobilisation des différents services avec tous leurs moyens humains et matériels pour venir à bout de ces feux et prendre en charge les blessés ». Il a affirmé que « tous les services spécialisés et les institutions de l’Etat, avec à leur tête les unités de la Protection civile et les forces de l’Armée nationale populaire (ANP), sont mobilisés pour venir à bout des feux de forêt affectant plusieurs wilayas de l’Est du pays et prendre en charge les blessés et les sinistrés, et ce, conformément aux instructions du président de la République ». Le Premier ministre s’est, également, rendu au chevet des blessés à l’hôpital Bouzid-Amar d’El-Kala, où il a affirmé que la société civile sera mise à contribution pour recenser les personnes affectées par les feux et assuré que l’indemnisation des sinistrés des feux de forêts « débutera dès la semaine prochaine ». L’Etat a mobilisé, dès les premiers foyers d’incendie déclarés à travers plusieurs wilayas du pays, tous les moyens matériels et humains nécessaires pour les circonscrire et prendre en charge les sinistrés. Plusieurs services et institutions de l’Etat, à leur tête les unités de la Protection civile et les forces de l’Armée nationale populaire (ANP), ont été réquisitionnés pour venir à bout des feux de forêt et prendre en charge les blessés et les sinistrés. Dans les wilayas affectées, les autorités locales ont pris toutes les mesures nécessaires pour la prise en charge des sinistrés, à l’instar de la wilaya de Souk Ahras, où ont été mis en place une cellule de crise et un plan d’urgence. Concernant les opérations de solidarité, le croissant Rouge algérien a lancé des campagnes de solidarité au profit des victimes de ces feux, consistant notamment en la collecte de denrées alimentaires, une ambulance dotée de staffs médicaux et des médicaments. De son côté, l’Observatoire national de la société civile a lancé une campagne de secours et de solidarité avec les victimes, appelant toutes les associations locales et nationales à participer à cette opération de solidarité en présentant l’assistance nécessaire en coordination avec les autorités et les instances publiques. Outre les différentes opérations de solidarité programmées, d’autres opérations de prévention seront lancées à travers tout le territoire national, auxquelles prendront part toutes les associations. Par ailleurs, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi, des messages de condoléances du président de la République tunisienne Kaïs Saïed, de l’Emir de l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamed Al-Thani, du président de l’Etat de Palestine, Mahmoud Abbas et du Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, qui l’ont assuré de leur solidarité et de leur soutien en cette pénible épreuve. Le président du Parlement arabe, Adel Bin Abderrahmane El-Asoomi, a présenté ses sincères condoléances à l’Algérie, mettant en avant son soutien et sa pleine solidarité avec le pays. Il s’est dit, en outre, confiant quant à la capacité de l’Etat algérien de surmonter les séquelles de cette catastrophe naturelle. De son côté, le Secrétaire général de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), Hocine Ibrahim Taha, a présenté ses sincères condoléances aux dirigeants et au peuple algériens, ainsi qu’aux familles des victimes des feux de forêts, réitérant le soutien du Secrétariat général de l’OCI aux côtés de l’Algérie. D’autres pays frères et amis ont exprimé leur solidarité avec l’Algérie en cette pénible épreuve, et présenté leurs condoléances aux familles des victimes. Les Parquets de la République compétents ont ordonné l’ouverture d’enquêtes judiciaires contre X, sur ces faits en vue de déterminer s’ils sont d’origine criminelle et d’en identifier les auteurs, le cas échéant, pour les poursuivre en justice avec la rigueur qu’impose la gravité de ces actes et conformément aux lois de la République.