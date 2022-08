Les incendies de Sétif et d’El Tarf font 26 morts (Vidéo)

Vingt-six personnes ont péri et plusieurs dizaines ont été blessées dans des feux de forêt qui ont touché 14 départements du nord de l’Algérie, a annoncé mercredi soir le ministre de l’Intérieur, Kamel Beldjoud, donnant un nouveau bilan de ces incendies. «Vingt-six personnes sont mortes: deux à Sétif (est) et 24 à El Tarf (est)», près de la frontière avec la Tunisie, a annoncé Kamel Beldjoud lors du journal télévisé de 20h00 (19h00 GMT). À Souk Ahras, les flammes ont atteint plusieurs maisons, provoquant une grosse panique parmi la population locale. Des blessés ont été enregistrés, mais pas de mort, selon le dernier bilan de la protection civile local Plusieurs personnes souffrent de brûlures ou de difficultés respiratoires mais aucun nouveau chiffre n’a été donné sur le nombre de blessés. Un précédent bilan de la protection civile faisait état de quatre personnes brûlées à divers degrés et 41 autres souffrant de difficultés respiratoires à Souk Ahras, autre ville frontalière de la Tunisie. Des images impressionnantes montrent des habitants de cette ville fuyant leurs maisons face aux flammes. Selon les médias locaux, plus de 350 familles ont fui leurs maisons à Souk Ahras. La gendarmerie a fermé plusieurs routes à cause des incendies. «Trente-neuf incendies dans 14 wilayas (préfectures) sont en cours», a indiqué la protection civile en précisant que la wilaya d’El Tarf enregistre le plus grand nombre d’incendies avec 16 feux dont un bon nombre toujours en cours. Des hélicoptères bombardiers d’eau sont intervenus dans trois préfectures dont Souk Ahras. Depuis le début du mois d’août, 106 incendies ont éclaté détruisant 800 hectares de forêt et 1800 hectares de taillis, a précisé le ministre de l’Intérieur. «Certains de ces incendies sont provoqués», a affirmé Kamel Beldjoud. Avec les 26 morts de ce mercredi, le bilan de l’été 2022 grimpe à 30 morts. Pays le plus étendu d’Afrique, l’Algérie ne compte que 4,1 millions d’hectares de forêts, avec un maigre taux de reboisement de 1,76%. Chaque année, le nord du pays est touché par des feux de forêt, mais ce phénomène s’accentue d’année en année sous l’effet aussi des changements climatiques. L’été 2021 a été le plus meurtrier. Au moins 90 personnes sont mortes dans des feux de forêt qui ont ravagé le nord du pays où plus de 100.000 hectares de taillis sont partis en fumée. Le réchauffement du climat augmente la probabilité des canicules et des sécheresses et par ricochet, des incendies. Le président Tebboune présente ses condoléances aux familles des victimes Face aux ravages des feux de forets emportant plusieurs victimes à El Tarf et Sétif, le président Abdelmadjid Tebboune n’a pas tardé à réagir. Dans un communiqué rendu public par la présidence, le chef de l’Etat a présenté ses condoléances aux familles des victimes, mais aussi assuré le soutien de l’Etat pour venir à bout de ces feux de forets. « Suite aux feux de forêt en cours dans certaines wilayas de l’est du pays ayant fait des victimes à El Tarf et Sétif, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune présente ses sincères condoléances et sa compassion aux familles des victimes, souhaitant prompt rétablissement aux blessés », lit-on dans le communiqué. Le président a « assuré du soutien de l’Etat et de la pleine mobilisation des différents services à travers la réquisition de tous les moyens humains et matériels pour venir à bout des incendies et prendre en charge les blessés », a ajouté la même source.