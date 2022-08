Alors es incendies sont « maîtrisés» La solidarité s'organise

Le bilan officiel de ce drame est de 37 morts avec 30 victimes à El Tarf près de la frontière avec la Tunisie, parmi lesquelles 11 enfants et six femmes. Cinq autres décès ont été enregistrés à Souk Ahras (est) et deux à Sétif (est). Les pompiers en Algérie ont annoncé, ce matin, avoir maîtrisé « la totalité » des incendies qui ont ravagé le nord-est du pays faisant au moins 38 morts et environ 200 blessés, laissant place à un mouvement de solidarité pour venir en aide aux familles sinistrées. « Tous les feux sont totalement maîtrisés », a déclaré le colonel des pompiers, Farouk Achour, sous-directeur de l'information et des statistiques à la Protection civile. Le bilan officiel est de 37 morts avec 30 victimes à El Tarf près de la frontière avec la Tunisie, parmi lesquelles 11 enfants et six femmes. Cinq autres décès ont été enregistrés à Souk Ahras (est) et deux à Sétif (est). Chaque été, le nord de ce pays du Maghreb est touché par des feux de forêt mais ce phénomène s'accentue d'année en année sous l'effet du changement climatique qui se traduit par des sécheresses et des canicules. L'été 2021 a jusqu'ici été le plus meurtrier: plus de 90 personnes avaient alors péri dans des feux de forêt ayant dévasté le nord, en particulier la Kabylie. Pendant deux jours, plus de 1.700 pompiers ont lutté pour venir à bout de plus de 70 foyers d'incendies, qui ont fait aussi environ 200 blessés, dont certains gravement brûlés. Le ministère de la Solidarité nationale a annoncé « une prise en charge psychologique et sociale » des victimes. Les citoyens des 58 wilayas du pays se mobilisent. Des collectes de vêtements, de médicaments et de nourriture ont démarré au profit des victimes. Des particuliers en Algérie ou à l'étranger ont relayé des appels sur les réseaux sociaux et orienté les gens vers des sites où déposer ces dons. Hier, des dizaines de camions chargés de plusieurs tonnes d'aide humanitaire sont arrivés à El Tarf en provenance plusieurs villes, selon un communiqué de cette wilaya. Par solidarité également, toutes les activités artistiques du pays ont été reportées après le drame.Le ministère de la Justice a ouvert une enquête pour déterminer si certains incendies étaient d'origine criminelle. Quatre arrestations ont déjà été annoncées: « un pyromane » à Souk Ahras où plus de 350 familles ont fui leurs logements et où un hôpital proche d'une zone boisée a dû être évacué, et trois autres hommes près d'El Tarf, à 200 km de là. Ils sont accusés d'avoir incendié les récoltes d'un voisin, sans que pour le moment un lien ne soit établi avec les feux qui ont dévasté cette zone. Depuis le début du mois d'août, plus de 200 incendies en Algérie ont détruit des centaines d'hectares de forêts et taillis. 14:00 | 19-08-2022 Share