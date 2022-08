Feux de forêt Vaste élan de solidarité avec l'Algérie

Plusieurs pays arabes ont exprimé, jeudi, leur soutien et solidarité à l'Algérie à la suite des incendies enregistrés dans certaines wilayas du nord-est du pays qui ont fait des dizaines de victimes. Plusieurs pays arabes ont exprimé, jeudi, leur soutien et solidarité à l'Algérie à la suite des incendies enregistrés dans certaines wilayas du nord-est du pays qui ont fait des dizaines de victimes. Suite à ce drame, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, un appel téléphonique de son frère, le président tunisien Kaïs Saïed, lors duquel il lui a présenté ses sincères condoléances pour les victimes des incendies enregistrés dans des wilayas du pays, et lui a assuré de la solidarité et du soutien de la Tunisie, pays frère, aux côtés de l'Algérie dans ces circonstances. A son tour, l'Emir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamed Al-Thani a adressé au Président Tebboune, un message similaire de condoléances, tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés. Le président Tebboune a été également destinataire d'un message de condoléances de la part de son homologue palestinien, M. Mahmoud Abbas. Le président de l'Etat de Palestine, a déclaré dans son message: "Nous suivons avec une grande inquiétude les informations relatives aux incendies en cours dans nombre de wilayas du nord-est de l'Algérie, pays frère, ayant fait des morts et des dizaines de blessés parmi les enfants de notre chère Algérie, outre la dévastation de centaines d'hectares de richesse forestière". Abbas a, à cette triste occasion, exprimé sa "pleine solidarité" avec l'Algérie. Pour sa part, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a présenté dans un Tweet, ses "sincères condoléances à l'Algérie, Président, gouvernement et peuple, pour les victimes des incendies", souhaitant "un prompt rétablissement aux blessés" et que "l'Algérie soit prémunie contre tout mal ou préjudice". Par le biais de son ministère des Affaires étrangères, l'Egypte a affirmé son "plein soutien à l'Algérie, pays frère dans cette douloureuse épreuve". Les Emirats arabes unis, à leur tour, ont exprimé leurs sincères condoléances à l'Algérie, peuple et gouvernement et proches des victimes de ce sinistre, en souhaitant un prompt rétablissement à tous les blessés. D'autres pays, dont la Syrie, la Jordanie, le Yémen et le Bahrain ont exprimé leurs sincères condoléances à l'Algérie en ce moment tragique. 12:00 | 19-08-2022