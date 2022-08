39 foyers d’incendies dans 14 wilayas L’est en feu

Les Routes nationales 84 et 81, entre Guelma et les frontières tunisiennes, ainsi que celle reliant El Kala à Annaba sont fermées. Le poste-frontière Oum Teboul fermé. On déplore malheureusement le décès de 2 personnesOn déplore malheureusement le décès de 2 personnes Trente-neuf foyers d'incendies ont été enregistrés, hier après-midi, à travers 14 wilayas du pays dont le plus important a été signalé dans la commune de Zaârouria à Souk Ahras, a-t-on appris, auprès de la direction générale de la Protection civile (Dgpc). Il a également été signalé le décès de deux personnes et un blessé à Sétif «Nous avons enregistré à l'heure actuelle, 39 foyers d'incendies dans les wilayas d'El Tarf (10), Souk Ahras et Sétif (4), Skikda et Guelma (2) et Jijel, Tipaza, Béjaïa et Tizi Ouzou (un incendie chacune)...», a déclaré le sous-directeur des statistiques et de l'information au niveau de la Dgpc, le colonel Farouk Achour. Le colonel Achour a fait savoir que le feu le plus important a été signalé dans la «commune de Zaârouria dans la wilaya de Souk Ahras. L'incendie se trouve entre cette commune et celle de Souk Ahras», a-t-il expliqué, ajoutant que «les unités de la Protection civile ont procédé à l'évacuation des habitants incommodés par la fumée». Il a précisé dans ce cadre que 5 unités d'intervention et 4 colonnes mobiles ont été mobilisées. Ainsi, les incendies ont repris de plus bel dans l'est du pays, après que la grande partie des feux de forêt déclenchés dans les différentes régions du pays comme à Béjaïa et Tizi Ouzou ont été éteints grâce à la mobilisation des services de la Protection civile, des éléments de l'ANP, des employés des forêts et des citoyens bénévoles. Il y a quelques jours, les unités de la Protection civile étaient parvenues à éteindre, hier, « 47 foyers d'incendies dans 12 wilayas», selon les chiffres avancés par le même responsable. Les services de la direction de la Protection civile de la wilaya ont fait également état de la maîtrise d'un autre foyer. Oum El Bouaghi et Tipaza étaient également concernées par les départs de feux. Les incendies n'ont pas épargné la wilaya de Jijel. Un bilan rendu public récemment faisait état de la maîtrise de deux foyers de feux. Le colonel Achour a fait savoir que la Dgpc a enregistré depuis le début du mois de juin à ce jour, «889 incendies de forêt et de maquis à travers les wilayas de Béjaïa, Sétif, Jijel et Skikda». Le bilan s'est aggravé depuis, hier. «Ces incendies ont ravagé, pas moins de 532,42 hectares de forêts, 668,50 hectares de maquis et 579,16 hectares de broussailles», selon les chiffres avancés par le même responsable. Celui-ci a également souligné que «le bilan précité a fortement baissé comparé à la même période de l'année dernière et ce, grâce notamment au dispositif opérationnel mis en place». La Dgpc a enregistré en 2021 «8 450 incendies et une perte de 10 029 hectares de forêts, 2 963 hectares de maquis et 3 673 hectares de broussailles», a expliqué le colonel Achour. L'hypothèse d'un acte criminel n'a pas été écartée par le même responsable. Le colonel Farouk Achour a affirmé qu'il était difficile de se prononcer pour l'instant, n'écartant toutefois pas le facteur humain et la période caniculaire que traverse certaines régions du pays. Mohamed AMROUNIMohamed AMROUNI 00:00 | 18-08-2022 Share