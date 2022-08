Le Maroc est le seul pays arabe et africain à avoir des Canadairs Le Maroc est le seul pays arabe et africain à avoir des Canadairs août 13, 2021 LPJM Le Maroc seul pays arabe et africain à posséder des Canadairs Allié de taille pour lutter contre les incendies, notamment dans les zones les plus difficiles d’accès, le Canadair permet, en quelques secondes, de déverser jusqu’à 6.137 litres d’eau, mélangée au liquide d’extinction, directement sur le foyer d’un incendie déclaré. À noter que, avec 5 appareils, le Royaume du Maroc est le seul pays arabe et africain à en posséder. Le Royaume du Maroc rejoint ainsi la liste des 12 pays propriétaires de Canadair, avec le Canada avec 63 appareils, l’Espagne, qui compte 25 appareils, et l’Italie, qui compte une flotte de 19 appareils. La Grèce possède 18 appareils, la France 12, La Turquie, 9, et la Croatie 6, tandis que les Etats-Unis d’Amérique possèdent 4 avions. En Asie, la Malaisie détient 2 avions, la Corée du Sud et la Thaïlande ont chacune 1 avion.