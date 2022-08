La furie des incendies a fait 37 morts à l'Est: L'Algérie meurtrie par A. Zerzouri Et A. Ouélaa Alors que les drames causés par les incendies en 2021 sont encore vivaces dans les mémoires, pendant quelque temps durant ces deux premiers mois de l'été 2022, les mains sur le cœur et les doigts croisés, l'Algérie croyait avoir dépassé le pire avec une centaine de foyers d'incendies enregistrés cette dernière semaine dans les forêts de 14 wilayas du nord du pays, dont Bejaia, Jijel, El Tarf, Skikda, Oum El Bouaghi, Tipaza Souk Ahras et Tizi Ouzou. Avant que les feux ne replongent subitement le pays dans l'effroi et le deuil. Et c'est la catastrophe qui s'annonce dans le début de cette deuxième quinzaine du mois d'août. Les bilans des incendies ayant touché plusieurs wilayas dans l'est du pays annoncent 37 morts et 183 blessés, selon les communiqués de la Protection civile, et les efforts se poursuivaient pour endiguer les flammes et retrouver les personnes encore portées disparues. La wilaya d'El-Tarf, caractérisée par ses massifs boisés et ses parcs naturels, est la plus touchée avec 30 morts, dont 11 enfants, ainsi que plus d'une centaine de blessés, pour la plupart d'entre eux pris en charge en soins intensifs dans différents hôpitaux. Une tragédie qui va marquer pour longtemps, au fer rouge, les habitants de la wilaya d'El Tarf, et d'autres régions où les feux ont également causés des pertes humaines (5 décès à Souk Ahras, et 2 autres personnes ayant succombé à leurs blessures à Sétif), qui restent irremplaçables. A cela s'ajoutent, bien sûr, d'autres dégâts et de pertes dont le recensement est en cours, et qu'on peut tant bien mal compenser à travers le dédommagement des propriétaires, à l'exemple des habitations qui n'ont pas échappé aux flammes, dans les localités d'El Melha, Guergour, Bouhchicha, Tonga, S'Mati, Jilass à El Kala et Rékaba dans la commune de Ain Assel, et le reboisement du couvert végétal. Aussi, des animaux, calcinés, entre ovins, bovins, chèvres et sauvages, ont été carbonisés, et autres animaux sauvages, à l'image de ces sangliers pris au piège des flammes. Des centaines de ruches ont également été la proie des flammes, au même titre que de nombreuses parcelles agricoles alors que les cultures de vignobles dans les plaines de Besbes, Ben M'Hidi ont subi de gros dégâts, du fait d'un mercure qui a dépassé les 58 degrés. Quant aux surfaces brûlées, entre maquis, broussailles et arbres de différentes essences, les estimations des services de la Protection civile et la Conservation des forêts font part de pas moins de 20.000 ha calcinés. Les assurances du Premier ministre Notons que ces foyers d'incendie, au nombre de 19, ont subitement démarré, les uns, après les autres, dans différentes communes comme El Tarf, El Kala, Ain Assel, Boutheldja, Oum Teboul et Hammam Béni Salah, ont rendu l'air irrespirable et provoqué une hausse de mercure jamais atteinte par le passé. Ces flammes, attisées par des vents violents, en fin d'après-midi du mercredi 17 août, dépassant les 90 km/h, ont surpris les gens qui étaient au Parc animalier de Brabtia et ses alentours, sur la RN 94 A, en promenade dans la forêt environnante. Ces personnes, dont des familles entières, prises de panique, ont été prises au piège des flammes et asphyxiées par l'air devenu toxique, conduisant aux conséquences dramatiques que chacun connaît. Des drames qui n'ont pas manqué de susciter les critiques contre le gouvernement sur les réseaux sociaux, alors que des citoyens ont exprimé leur colère face au Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, lors de son déplacement, le jeudi 18 août, dans la région sinistrée d'El Kala, sur instruction du président de la République. Accompagné du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Kamal Beldjoud, le Premier ministre a constaté de visu l'ampleur des dégâts causés par les feux dans la région de Brabtia d'El-Kala, et a dû répondre aux critiques qui reprochent au gouvernement d'avoir réagi en retard en matière d'intervention dans le cadre de la lutte contre les incendies. Affirmant qu'il n'y a pas de défaillances dans l'intervention et l'organisation des secours, ou un quelconque retard dans l'envoi des renforts des autres wilayas pour aider les sapeurs-pompiers d'El Tarf à lutter contre les incendies, « au contraire, il a eu une intervention rapide », a-t-il soutenu en répondant au citoyen. Non sans assurer également que les moyens d'intervention étaient disponibles. Le Premier ministre a indiqué que la canicule et les vents violents, ainsi que la densité des maquis au niveau de la wilaya d'El Tarf, ont compliqué les interventions pour éteindre les flammes. « Même les hélicoptères n'ont pas été utilisés à cause du vent », a-t-il relevé dans ce sens. Le Premier ministre a dans ce sillage insisté sur le fait que l'Etat a mobilisé, dès les premiers foyers d'incendie déclarés à travers plusieurs wilayas du pays, tous les moyens matériels et humains nécessaires pour les circonscrire et prendre en charge les sinistrés. Plusieurs services et institutions de l'Etat, à leur tête les unités de la Protection civile et les forces de l'Armée nationale populaire (ANP), ont été réquisitionnés pour venir à bout des feux de forêt et prendre en charge les blessés et les sinistrés. L'indemnisation des sinistrés «débutera dès la semaine prochaine» Dans les wilayas affectées, les autorités locales ont pris toutes les mesures nécessaires pour la prise en charge des sinistrés, à l'instar de la wilaya de Souk Ahras, où ont été mis en place une cellule de crise et un plan d'urgence. En cette triste occasion, le Premier ministre a présenté les condoléances du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux familles des victimes et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés, assurant « le soutien de l'Etat et la pleine mobilisation des différents services avec tous leurs moyens humains et matériels pour venir à bout de ces feux et prendre en charge les blessés ». Il a affirmé que « tous les services spécialisés et les institutions de l'Etat, avec à leur tête les unités de la Protection civile et les forces de l'Armée nationale populaire (ANP), sont mobilisés pour venir à bout des feux de forêt affectant plusieurs wilayas de l'est du pays et prendre en charge les blessés et les sinistrés, et ce, conformément aux instructions du président de la République ». Le Premier ministre s'est, également, rendu au chevet des blessés à l'hôpital Bouzid-Amar d'El-Kala, où il a affirmé que la société civile sera mise à contribution pour recenser les personnes affectées par les feux et assuré que l'indemnisation des sinistrés des feux de forêts « débutera dès la semaine prochaine ». Concernant les opérations de solidarité, le Croissant Rouge algérien a lancé des campagnes de solidarité au profit des victimes de ces feux, consistant notamment en la collecte de denrées alimentaires, une ambulance dotée de staffs médicaux et des médicaments. De son côté, l'Observatoire national de la Société civile a lancé une campagne de secours et de solidarité avec les victimes, appelant toutes les Associations locales et nationales à participer à cette opération de solidarité en présentant l'assistance nécessaire en coordination avec les autorités et les instances publiques Trois pyromanes présumés interpellés Sur un autre plan, trois individus à l'origine de feux de récoltes agricoles « placées en tas et en bottes appartenant à autrui » ont été arrêtés par les éléments de la Brigade territoriale de la Gendarmerie nationale (GN) de la commune du Lac des Oiseaux (wilaya d'El-Tarf), a rapporté jeudi un communiqué du groupement territorial de wilaya de ce corps constitué. « Grâce aux renseignements et à la vigilance des éléments de la Gendarmerie nationale, il a été procédé à l'interpellation de 3 individus originaires de la wilaya d'El-Tarf, âgés entre 40 et 70 ans, qui avaient mis le feu volontairement à des récoltes agricoles », indique le communiqué, dont l'APS détient une copie. Dès la fin de l'enquête, ces individus seront déférés devant les instances judiciaires compétentes, précise le document. Les unités du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de la wilaya d'El-Tarf sont mobilisées pour assurer la sécurité des citoyens sur l'ensemble du territoire de compétence du groupement conformément aux objectifs élaborés par le Commandement du groupement, selon le texte. A noter que les Parquets de la République compétents ont ordonné l'ouverture d'enquêtes judiciaires contre X suite aux feux enregistrés dans certaines wilayas du pays, faisant plusieurs morts et ravageant des espaces forestiers et des habitations, selon un communiqué du ministère de la Justice. Aussi, comme nous a habitué le peuple algérien dans de pareilles circonstances dramatiques, en sus des différentes opérations de solidarité programmées, d'autres opérations seront lancées à travers tout le territoire national, auxquelles prendront part toutes les Associations. Enfin, notons que selon une déclaration, vendredi à l'APS, le sous-directeur des Statistiques et de l'Information à la Direction générale de la Protection civile, le colonel Farouk Achour, l'ensemble des incendies déclarés à travers plusieurs wilayas du nord du pays a été « totalement maîtrisé ». Par ailleurs, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi, des messages de condoléances provenant de plusieurs chefs d'Etat de pays frères et amis, dont le président de la République tunisienne Kaïs Saïed, l'Emir de l'Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamed Al-Thani, le président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Abbas et du Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, qui l'ont assuré de leur solidarité et de leur soutien en cette pénible épreuve. Le président du Parlement arabe, Adel Bin Abderrahmane El-Asoomi, a présenté ses sincères condoléances à l'Algérie, mettant en avant son soutien et sa pleine solidarité avec le pays. Il s'est dit, en outre, confiant quant à la capacité de l'Etat algérien de surmonter les séquelles de cette catastrophe naturelle. De son côté, le Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), Hocine Ibrahim Taha, a présenté ses sincères condoléances aux dirigeants et au peuple algériens, ainsi qu'aux familles des victimes des feux de forêts, réitérant le soutien du Secrétariat général de l'OCI aux côtés de l'Algérie.