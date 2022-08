Face aux drames, la solidarité d'abord par Abdou BENABBOU Il fallait bien se rendre à l'évidence.118 foyers d'incendie à travers 14 wilayate en un même instant n'est pas le fruit du hasard. On aura beau accuser la canicule avec ses plus de 40 degrés qui ont sévi dans le pays et laisser supposer comme justification que le feu embrase l'ensemble du bassin méditerranéen ces derniers jours, il est impossible d'admettre que la catastrophe qui a coûté la vie à 37 personnes et plus de 200 blessés serait un impondérable naturel. Des fermes et des logis sont partis en fumée et des familles entières ont été calcinées. La similitude du drame avec celui des forêts de la Kabylie survenu l'an dernier, jour pour jour, porte avec une évidence frappante la signature de l'homme. On ne se promène pas avec trois briquets dans la poche pour prêter une bonne figure à un paquet de cigarettes ni pour bien attiser le petit feu d'une innocente grillade. Il est cependant trop tôt de tirer des conclusions hâtives sur les causes et les circonstances de la catastrophe. Les enquêteurs et la justice devront apporter des clarifications et des réponses sur un lourd dossier à la hauteur du pénible événement. Il serait trop facile de pointer du doigt et avec une légèreté politicienne l'absence de prospective du gouvernement. Dans de telles circonstances malheureuses à l'extrême, il est mal à propos d'emprunter l'index léger et les commentaires faciles car l'Europe entière, elle-même, mieux armée et bien pourvue s'est surprise désemparée et vaincue par les derniers incendies. Là aussi les mortels dérèglements de la planète ont fini par lourdement perturber l'esprit et l'âme des hommes. L'ensemble de l'Est algérien entame la rentrée sociale par une phase douloureuse comme s'il n'était pas suffisamment empêtré, comme le reste de la population algérienne, dans les méandres ennemis d'une pénible existence, fruits de crises et d'une nature en furie. L'urgence du moment est à l'entraide. Fort heureusement, la solidarité est une des ressources fondamentales de l'Algérien quand bien même il excelle parfois, face à des drames, à se laisser prendre par la fatalité.