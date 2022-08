Appel entre Tebboune et Macron: la visite du président français évoquée Par Ania Boumaza samedi 20 août 2022 à 14:11 Selon un communiqué rendu public par la Présidence de la République, ce samedi 20 aout 2022, le Président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu un appel téléphonique de son homologue français, Emmanuel Macron, dans lequel ce dernier a présenté ses condoléances aux victimes des incendies de l’est du pays. Cet appel a aussi été l’occasion pour Tebboune et Macron d’aborder la coopération entre les deux pays, et ce en évoquant de l’agenda de la prochaine visite du président Français en Algérie. « Aujourd’hui, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique du président de la République française, Emmanuel Macron, dans lequel il a présenté ses condoléances aux victimes des incendies dans certaines wilayas du pays. Les deux présidents ont d’ailleurs également évoqué la coopération bilatérale, notamment l’agenda de la prochaine visite du président Macron en Algérie. » Peut-on lire sur le communiqué de la Présidence de la République.