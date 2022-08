France-Algérie: Macron bientôt en Algérie .. en possession de plusieurs dossiers dont l’un est la crise des tr

France-Algérie: Macron bientôt en Algérie .. en possession de plusieurs dossiers dont l’un est la crise des trois voisins Par Rédaction -19 août 20220 Le président français Emmanuel Macron Algérie France: Le président français Emmanuel Macron sera bientôt l’invité de l’Algérie lors d’une visite sur laquelle comptent les Européens pour dénouer la crise entre les trois pays voisins : l’Algérie, l’Espagne et le Maroc, qui pourrait avoir un impact positif sur l’approvisionnement en gaz de l’Europe. Les observateurs estiment que Macron tentera de renforcer la position de son pays et sa relation avec l’Algérie en essayant d’améliorer les relations entre l’Algérie, Madrid et Rabat. Contrairement à sa première visite, Macron visite l’Algérie avec les espoirs des Européens, en particulier l’Allemagne, qui souffre d’une pénurie d’approvisionnement énergétique, et l’Espagne, qui connaît une crise politico-commerciale majeure avec le palais Mouradia en raison du changement de position de Madrid sur le Sahara Occidental. Il est prévu que la visite durera une journée le 25 août, selon les propos du magazine « Jeune Afrique » citant une source française. La main de Macron Dans une analyse, le journal espagnol « Atalayer » indique que le président français a plusieurs cartes qu’il peut jouer pour persuader l’Algérie d’arrêter les hostilités avec le Maroc et l’Espagne. Les Européens estiment que la normalisation des relations de l’Algérie avec ces deux voisins est la clé pour voir le projet de gazoduc Medcat prospérer dans les meilleures conditions, surtout au moment où l’Allemagne appelle à la réactivation du projet, un gazoduc qui traverse l’Espagne et la France pour alimenter en gaz l’Europe centrale. Le journaliste et écrivain algérien, Ali Boukhalaf, estime que « la France sort gagnante à court terme de la détérioration des relations algéro-espagnoles ». Boukhlaf explique que « l’Algérie va réduire ses ventes à l’Espagne pour les transférer à la France, comme cela s’est produit avec l’Italie ». La visite de Macron intervient à un moment où les tensions entre l’Algérie et le Maroc semblent s’apaiser, ce qui est de bon augure pour le dirigeant européen, qui exerce un poids important dans les décisions de politique étrangère de l’Union européenne, alors qu’il cherche à parvenir à une certaine stabilité dans la région, ce qui est de bon augure. est essentiel pour l’Europe. , selon le journal. Elle intervient également au moment où l’Allemagne appelle à la réactivation du projet Medcat. le politologue Ali Rabij s’attend à ce que Macron tente de jouer un rôle de médiateur, mais l’Algérie refusera car tous les éléments qui permettraient d’améliorer les relations ne sont pas disponibles à l’heure actuelle, selon son opinion. Le mois dernier, l’Algérie a commémoré le soixantième anniversaire de la fin de 132 ans de colonialisme français, mais malgré le passage de six décennies d’indépendance, les relations entre Paris et l’Algérie ne sont pas remontées à un niveau normal, mais sont plutôt tombées à leur plus bas niveau en octobre dernier. lorsque Macron a déclaré que l’Algérie a été créée après son indépendance le « revenu de mémoire » est derrière le « régime politico-militaire », ce qui a provoqué la colère de l’Algérie. Rabij convient que la visite de Macron se concentrera sur la réforme de ce qui peut être réformé dans les relations algéro-françaises, car il a nui et nui à cette relation. Les relations se sont progressivement améliorées ces derniers mois, et Macron et son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, ont exprimé dans un appel téléphonique le 18 juin leur volonté de les « approfondir ». Priorité au gaz pour les Européens Mais d’un autre côté, des pays comme l’Espagne et l’Allemagne voient dans cette visite une occasion d’apaiser les tensions, notamment entre l’Algérie et Madrid, dont les importations de gaz ont été affectées par la crise. Cependant, le journaliste Ali Boukhlaf affirme que « la France veut augmenter les quantités de gaz algérien. Mais Macron sait aussi que son pays n’est pas dépendant du gaz algérien ». Boukhlaf souligne que « les pays européens, notamment l’Allemagne, veulent diversifier leurs fournisseurs, mais ils savent aussi que les capacités de l’Algérie sont limitées ». Cette justification est utilisée par l’Algérie, qui privilégie les échanges bilatéraux au détriment des relations multilatérales, pour rejeter la proposition française . » L’Algérie a suspendu le traité d’amitié avec l’Espagne en juin dernier après que Madrid a changé sa position sur le Sahara occidental et son soutien à la proposition d’autonomie de la région soumise par le Maroc pour résoudre la crise. Le flux de gaz vers l’Espagne a diminué après que l’Algérie a cessé de travailler sur le gazoduc traversant le territoire marocain. L’Espagne dispose d’une importante infrastructure gazière en Europe grâce aux nombreuses usines de reconversion qui ont fait de la péninsule un hub énergétique. La France s’est longtemps opposée au tube Medcat, mais la demande allemande et la guerre en Ukraine pourraient signifier un changement dans ce sens, selon le journal, qui a lié cela à la visite secrète d’une délégation du gouvernement espagnol en Algérie la semaine dernière. L’Algérie a longtemps été le plus grand fournisseur de gaz de l’Espagne, et elle est tombée à la troisième place en juin (21,6%) en raison d’une querelle diplomatique. Plusieurs pays cherchent à se passer de l’importation de ressources énergétiques russes depuis que la Russie a envahi l’Ukraine, et l’Algérie est l’une des alternatives. Les réserves prouvées de gaz naturel de l’Algérie s’élèvent à environ 2 400 milliards de mètres cubes, et 11 % du gaz consommé en Europe provient de l’Algérie, tandis que la Russie fournit au vieux continent 47 % de la matière qu’il consomme. Le gouvernement algérien est en colère contre l’Espagne depuis que le Premier ministre socialiste, Pedro Sanchez, a décidé en mars de soutenir le plan marocain d’autonomie du Sahara occidental, l’ancienne colonie espagnole, pour mettre fin à une crise diplomatique entre Madrid et Rabat qui dure depuis près de une année.