Algérie : trois jours à risque pour Emmanuel Macron

Ca se mitonnait depuis juillet dans les cuisines diplomatiques, c'est officiel : le président Macron répond à l'invitation de son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune. La visite originellement prévue le 25 août dans la foulée du départ du fort de Brégançon devient trois jours et deux nuits à Alger et Oran. Pour le pouvoir algérien, c'est une visite très importante, une demande à laquelle l'Élysée répond avec enthousiasme afin de « relancer les relations bilatérales », comme on dit dans le jargon diplomatique. Alger prépare l'artillerie lourde protocolaire afin de montrer à la région et au monde que le président de la France accède à sa proposition dans les grandes largeurs. Un tapis rouge d'une confortable épaisseur sera déroulé sous les mocassins de ce jeune président qui souhaite boucler un contentieux vieux de 70 ans entre les deux nations.