Hey sister! Go sister Hé soeur! Aller soeur Soul sister Sœur de race Go sister Aller soeur Hey sister! Go sister Hé soeur! Aller soeur Soul sister Sœur de race Go sister. Aller sœur. He met Marmalade down in Old New Orleans Il a rencontré Marmelade bas dans le Vieux Nouvelle-Orléans Struttin' her stuff on the street Struttin 'ici fourrer dans la rue She say Elle dit Hello, hey Joe, you wanna give it a go? Bonjour, hey Joe, tu veux lui donner un aller? Getcha getcha ya ya da da Getcha getcha ya ya da da Getcha getcha ya ya here Getcha getcha ya ya ici Mocha chocolata ya ya creole Lady Marmalade. Mocha Chocolata ya ya Creole Lady Marmalade. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Voulez-vous coucher avec moi? He sat in her boudoir while she freshened up Il était assis dans son boudoir tandis qu'elle rafraîchir The boy drank all that magnolia wine Le garçon a bu tout ce vin magnolia Upon her black satin sheet where he started to freak Après en drap de satin noir où il a commencé deux monstre Getcha getcha ya ya da da Getcha getcha ya ya da da Getcha getcha ya ya here Getcha getcha ya ya ici . . . . . . Voulez-vous coucher lavec moi ce soir? . . . Voulez-vous coucher moi Lavec Ce soir? . . . Touchin' her skin feelin' silky smooth "Feelin ici peau douce et soyeuse Touchin Colour of cafe au lait Couleur café au lait Made the savage beast inside roar until it cried Fait la bête sauvage à l'intérieur rugir jusqu'à ce qu'il criait More - more - more En savoir plus - plus - plus d' Now he's back home doin' nine to five Maintenant il est de retour à la maison doin 'neuf à cinq Livin' his grey flannel life Livin 'la vie de flanelle grise But when he turns off to sleep Mais quand il se tourne vers le sommeil Old mem'ries creep Mem'ries Vieux fluage More - more - more En savoir plus - plus - plus d' Getcha getcha ya ya da da Getcha getcha ya ya da da Getcha getcha ya ya here Getcha getcha ya ya ici . . . . . . Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi ce soir?