La terre et le feu par El-Houari Dilmi Les terribles incendies de l'Est du pays et la vie fauchée de dizaines de nos compatriotes nous auront certes beaucoup attristés, mais aussi donné une très belle leçon sur la solidarité légendaire entre Algériens. Sans pérorer sur les raisons ou les responsabilités de ce drame national, les Algériens, à la dure carapace forgée par les épreuves déjà vécues dans le passé, volent au secours d'eux-mêmes sans attendre la main secourable de l'Etat. Tout le monde sait que Dame Nature n'est pas seule responsable de l'enfer sur terre qu'ont vécu nos compatriotes de plusieurs wilayas de l'Est du pays. La main coupable de l'homme y est pour beaucoup, surtout que l'on nous parle, encore et toujours, de l'arrestation de pyromanes qui auraient volontairement mis le feu à nos forêts. Pourquoi et pour quelle(s) raison(s) ? Chaque été, les feux sèment la mort et la désolation sur leur passage dans de nombreuses régions du nord-est de l'Algérie. Jusqu'à quand ? Par malchance, même l'avion bombardier d'eau qu'on a loué aux Russes est tombé en panne. La scoumoune, comme dirait l'autre ! Beaucoup parmi les Algériens ne sont pas très rassurés quant à la gestion des risques majeurs, les incendies en particulier. Les bouleversements climatiques et les vagues de chaleur de plus en plus longues et fréquentes sont le premier facteur aggravant en matière de feux de forêt, avec toutes les conséquences désastreuses sur les écosystèmes locaux floristiques et faunistiques. L'histoire qui suit est révélatrice du peu de sérieux accordé à la prévention d'un risque majeur comme les feux de forêt : un wali d'une wilaya de l'intérieur du pays, et pendant qu'il inspectait les travaux d'ouverture de tranchées pare-feu au milieu d'une dense forêt de l'Atlas tellien occidental, apprendra par la bouche du conservateur de wilaya que les travaux... seront achevés début septembre, c'est-à-dire avec la fin de l'été... « Les pyromanes ne sont pas toujours ceux auxquels on pense », se contentera de décocher le wali, avant de se prendre la tête entre ses mains...