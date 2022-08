13 pyromanes présumés arrêtés: Le bilan des incendies s'alourdit à 48 morts par A. Zerzouri Les éléments de la Gendarmerie nationale qui mènent des investigations sur l'origine des récents incendies ont procédé à l'arrestation de 13 personnes pour leur présumée implication dans le déclenchement criminel des feux dans certaines wilayas. C'est le lieutenant-colonel Abdelkader Beziou, chargé de communication de la Gendarmerie nationale, qui a révélé sur les ondes de la Radio chaîne 1, hier, l'arrestation de ces 13 individus, soupçonnés d'être impliqués dans les récents incendies, dont quatre (4) d'entre eux à El-Tarf, un (1) individu à Skikda, un (1) à Jijel, quatre (4) à Batna, deux (2) à Constantine et un (1) autre à Tlemcen. Le lieutenant-colonel Beziou a indiqué qu'ils font actuellement l'objet d'une enquête en coordination avec les autorités judiciaires et qu'ils seront traduits devant les autorités judiciaires compétentes afin de statuer sur leurs dossiers. Le même responsable a également confirmé qu'une équipe d'experts de l'Institut national de criminalistique et de criminologie de la Gendarmerie nationale de Bouchaoui est présente au niveau de la wilaya d'El-Tarf afin de prélever des échantillons sur les lieux des incendies et déterminer les circonstances du déclenchement de ces incendies et les foyers de leur propagation. Le ministère de la Justice a annoncé, à travers un communiqué, le jeudi 18 août, que les parquets ont été instruits pour ouvrir des enquêtes contre X au sujet des incendies de forêt qui ont touché les wilayas de l'Est afin de déterminer leur origine s'ils sont éventuellement criminels. «Suite aux incendies qui ont touché certaines wilayas du pays, qui ont fait de nombreux morts et endommagé des zones forestières et des bâtiments, les parquets ont ordonné l'ouverture d'enquêtes judiciaires contre X sur ces faits », indique la même, afin de s'assurer si leur origine est criminelle et d'identifier, le cas échéant, les auteurs en vue de les poursuivre avec la rigueur requise par la gravité de ces actes et conformément aux lois de la République. Le bilan des pertes humaines de ces incendies s'est alourdit, portant le nombre des décès à 48 victimes et près de 200 autres brûlées à différents degrés. Sur un autre plan, le directeur de la Coopération internationale de l'Agence spatiale algérienne Larsani Abdeldjalil a confirmé que l'Agence a mis en place un système de détection et de localisation des incendies basé sur un réseau d'informations géographiques, d'images et de cartes. Ajoutant que le travail de l'Agence s'intensifie pendant et après les incendies pour fournir un système d'information précis aux parties compétentes afin de les aider à prendre une décision en s'appuyant sur les satellites algériens alsat 1 et alsat 2 pour localiser les incendies et les zones touchées. L'utilisation des nouvelles technologies et de l'imagerie spatiale contribue à l'efficacité et à l'efficience du Programme national de prévention des incendies de forêt.