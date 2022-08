L’Arabie saoudite dévoile son plan ville futuriste Katherine McLaughlin - Il y a 46 min commentaires Partager Il y a environ un an et demi, SMohammed ben Salmane, prince héritier d’Arabie saoudite, annonçait le projet Neom, une ville “linéaire”, alimentée à 100 % par des énergies propres, affirmant que le pays investirait entre 100 et 200 milliards de dollars pour faire de cette utopie une réalité. La description proposée de la nouvelle cité, surnommée The Line, semblait tout droit sortie d’un roman post-apocalyptique. Pas de voitures et pas de rues, mais une “ceinture” futuriste de plus de 150 kilomètres de long, où des transports en commun autonomes à grande vitesse permettraient aux habitants de se déplacer, et où les infrastructures s’appuieraient sur le traitement des données par l’intelligence artificielle pour faciliter la vie quotidienne. Les créateurs du projet affirment que l’on pourra traverser la ville d’un bout à l’autre en seulement vingt minutes. Les créateurs du projet affirment que l’on pourra traverser la ville d’un bout à l’autre en seulement vingt minutes. © Architectural Digest France Lors de l’annonce du projet, les visuels du développement faisaient notablement défaut, laissant le soin au public d’imaginer à quoi pourrait bien ressembler cette ville unique en son genre grâce une vague description bourrée d’argot technologique. Mais comme le dit l’adage, une image vaut mille mots, et pour qui souhaite comprendre The Line, les images sont enfin là. Les promoteurs promettent un environnement soigneusement conçu, respectant l’équilibre nécessaire entre lumière du soleil, ombre et ventilation naturelle pour garantir un climat idéal tout au long de l’année. Les promoteurs promettent un environnement soigneusement conçu, respectant l’équilibre nécessaire entre lumière du soleil, ombre et ventilation naturelle pour garantir un climat idéal tout au long de l’année. © Architectural Digest France Fin juillet, le prince a enfin partagé des visuels de la conception de The Line, qui permettent une meilleure compréhension du projet. Le projet fera 200 mètres de large et 500 de haut, et sera recouvert d’une façade en miroir qui reflètera le désert environnant. La ville se présentera en strates : les écoles, les maisons, les bureaux et les parcs, entre autres infrastructures, seront superposés les uns aux autres, favorisant un mouvement vertical en plus des déplacements horizontaux. Grâce à son revêtement en miroir, The Line pourra se fondre dans l’environnement. Grâce à son revêtement en miroir, The Line pourra se fondre dans l’environnement. © Architectural Digest France “Lors de l’annonce du lancement de The Line l’année dernière, nous nous sommes engagés à une révolution de civilisation qui placera l’humain au centre, sur la base d’un changement radical de l’urbanisme”, a déclaré SAR ben Salmane dans un communiqué. “Les visuels dévoilés aujourd’hui, qui présentent des communautés disposées verticalement dans la ville, vont défier les cités traditionnelles, plates et horizontales et créer un modèle de préservation de la nature et d’amélioration de l’habitat humain.” La plupart des lieux du quotidien, comme les écoles et les bureaux, ne seront pas à plus de cinq minutes de trajet pour les résidents. La plupart des lieux du quotidien, comme les écoles et les bureaux, ne seront pas à plus de cinq minutes de trajet pour les résidents. © Architectural Digest France La vie verticale est un élément central de The Line. La vie verticale est un élément central de The Line. © Architectural Digest France “Neom reste l’un des projets les plus importants du plan Saudi Vision 2030, et notre engagement à livrer The Line au nom de la nation est ferme”, a déclaré le prince héritier dans un communiqué. Le projet a néanmoins été vivement critiqué, certains n'hésitant pas à le qualifier au mieux d’hautement improbable, au pire de fantasme totalement irréaliste. Le souverain saoudien a en outre fait l’objet de critiques plus larges concernant son projet Vision 2030, et plus sérieusement encore pour son rôle supposé dans l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018.