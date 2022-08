Qui accompagnera le président Macron lors de sa visite en Algérie ? 22 août 2022 13:06 Publié par admin Aucun commentaire DIA-22 août 2022: Comme chaque visite officielle d’un président français en Algérie, une délégation de haut niveau l’accompagne. Cette fois, le président Emmanuel Macron qui effectuera une visite officielle en Algérie du 25 au 27 août, pour la première fois depuis l’élection du président Abdelmadjid Tebboune en décembre 2019, sera accompagné d’une délégation ministérielle et de quelques personnalités importantes dans les relations entre les deux pays. Ainsi, selon le Journal du Dimanche (JDD) le président français sera accompagné d’une importante délégation du gouvernement français, à leur tête la MAE Catherine Colonna, le ministre de l’économie Bruno Le Maire et le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin. Aux cotés de ses ministres, sera présent dans la délégation quelques personnalités influentes et surtout qui ont un lien avec l’Algérie à l’image de l’historien expert du monde arabe Jean-Pierre Filiu, de l’islamologue Gilles Kepel et bien sûr de l’historien spécialiste de l’Algérie, Benjamin Stora. La délégation verra pour la première fois la présence d’une personnalité religieuse juive à faire partie d’une délégation officielle à visiter l’Algérie: Le rabbin, Haïm Korsia. Au delà de son cachet religieux, ses parents sont nés en Algérie, respectivement à Tlemcen et à Oran. A travers cette visite le président français Emmanuel Macron vise une nouvelle fois à marquer de son empreinte les relations franco-algériennes, en mettant l’accent le poids de la mémoire. Le président français abordera avec le président Abdelmadjid Tebboune « les grands dossiers des préoccupations communes », a précisé l’hebdomadaire français. Le conflit en Ukraine et ses conséquences sur l’approvisionnement des Européens en gaz, mais également la question des visas, au moment où la France a décidé de réduire drastiquement la délivrance pour les pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) à cause du rejet par ses derniers des ressortissants jugés indésirables sur le sol français. Amir Hani