Algérie-France : les détails de la visite d’Emmanuel Macron Le président français, Emmanuel Macron, arrivera le 25 du mois courant à Alger, en début d’après-midi, pour une visite de trois jours à l’invitation de son homologue, Abdelmadjid Tebboune. Selon une source diplomatique de l’entourage d’Emmanuel Macron, la journée de jeudi, date de son arrivée à Alger, sera consacrée exclusivement à des entretiens politiques avec le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, suivis d’un dîner d’Etat. La journée du vendredi est une séquence mémoire par excellence et qui débutera avec une escale au cimetière saint-Eugène, suivie d’un dialogue avec des jeunes, porté sur l’entrepreneuriat et l’innovation. Emmanuel Macron se rendra ensuite, à Oran, deuxième ville du pays, dans l’après-midi du vendredi, où un diner en petit comité est prévu à son honneur. La journée de samedi, troisième jour de sa visite, se veut quant à elle une séquence oranaise dédiée exclusivement à la culture et au sport. La délégation française devrait, entre autres, visiter la maison natale d’Yves Saint-Laurent. Le retour à Paris est prévu en début d’après-midi, selon la même source qui nous confie que le « focus de ce voyage, qui est une visite d’Etat et d’amitié, est la jeunesse, l’avenir et une nouvelle étape dans les relations bilatérales ». Mais ce sera aussi une « visite où le passé aura sa place mais tournée vers l’avenir », souligne notre source. Le gros focus sur la jeunesse, la créativité, l’innovation est exprimé par un échange à bâtons rompus avec plusieurs dizaines de jeunes, à Alger, sur tous les sujets. « Le cœur et l’objectif numéro un de la visite c’est la jeunesse », précise notre source. Quant au volet mémoriel, ce dernier aura sa place lors d’une escale prévue à Saint-Eugène, « mais ce ne sera pas le cœur de la visite ». « Le mémoriel est un volet important entre la France et l’Algérie mais c’est d’abord un travail franco-français. Et c’est ce qu’on est en train de faire dans le prolongement du rapport Stora », soutient une source diplomatique de l’entourage direct d’Emmanuel Macron. A comprendre qu’il n’y aura pas d’annonces marquantes et tranchantes sur la question de la mémoire, tout comme celle des essais nucléaires français en Algérie. Mais il sera question tout de même d’une visite du monument des martyres et d’un dépôt d’une gerbe de fleurs à l’occasion du 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie. « Le Président tenait absolument à aller en Algérie l’année du soixantenaire ; ça a une importance qu’il aille en Algérie cette année-là », a indiqué notre source. Un rabbin dans la délégation de Macron Sur la question des visas, notre source annonce des discussions entre Gerald Darmanin et son homologue algérien, soulignant que la question des visas et des réadmissions fait partie des sujets qui sont sur la table et « qui sont en train d’être réamorcés ». « Ça va beaucoup mieux, y compris sur la question des réadmissions. Il faut poursuivre et amplifier cette dynamique positive », estime notre source. Quant au volet économique, « il y aura des annonces assez classiques et d’autres sur des sujets plus innovants, tournés vers la jeunesse », fait constater notre source, non sans omettre de souligner que des personnalités emblématiques « de ce qui va bien entre nous, dont des chefs d’entreprise, des chefs cuisiniers, des gens qui ont une audience en Algérie et incarnent la réussite » seront de la délégation du Président français. « La délégation traduira le poids de cette diaspora, sa diversité, mais aussi sa valeur et son aura », explique notre source. Rachid Arhab, qui porte le projet Plume et le rabbin Haim Korsia feront partie de la délégation du Président français. Ali. T.