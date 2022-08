Solidarité Don de 16 millions de DA de la Chine La coopération et l'entraide entre les deux nations ne datent pas d'hier. Une solidarité agissanteUne solidarité agissante Une aide humanitaire d'un montant total de 16 millions de dinars a été octroyée par la Chine au profit du Croissant-Rouge algérien (CRA). Elle a été versée par l'intermédiaire du chargé d'affaires de l'ambassade de la République de Chine en Algérie, Qian Jin et le président de l'Association des commerçants chinois activant sur le territoire algérien. Un communiqué rendu public par la représentation diplomatique, en marge de la cérémonie de remise du don précité, a souligné qu'un montant de 8 millions de dinars (l'équivalent de 60000 dollars américains) a été remis, lundi, au CRA afin de soutenir les familles touchées par les incendies de forêts dans plusieurs régions du nord et de l'est de l'Algérie. Pour ce qui est des 8 millions de dinars restants, cette somme a été offerte par la Fédération générale des commerçants chinois en Algérie, au profit des familles concernés, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés et la reprise de leur vie normale dans les plus brefs délais, affirme le même document. Cette aide financière témoigne de la solidarité de la Chine, mais aussi de sa reconnaissance du «beau geste de l'Algérie qui fut parmi les premiers pays à avoir apporté une aide médicale urgente à la Chine, de même que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait adressé, lors de l'apparition de la pandémie de Covid-19, un message de solidarité et de condoléances à son homologue chinois, Xi Jinping», comme l'avait souligné, en février 2021, l'ex ambassadeur de la République de Chine en Algérie, Li Lianhe. L'ancien diplomate chinois avait également exprimé «la disposition de son pays à continuer à apporter l'appui et l'aide nécessaires, selon les besoins exprimés par l'Algérie», étant donné que «la Chine est un ami précieux et cher à l'Algérie». Au cours de la crise sanitaire liée à la covid-19, le gouvernement chinois avait, rappelons-le, acheminé, à plusieurs reprises, vers Alger des dons de vaccin Sinofarm et d'une équipes d'experts anti-Covid-19. Celle-ci s'est déplacée à deux reprises sur le sol algérien afin de partager la large expérience que possède la Chine dans la prévention et le contrôle de la pandémie. Le dernier geste de la Chine qui inaugure l'entrée en fonction du nouvel ambassadeur, LI Jian, et montre la solidarité et l'entraide mutuelle dont l'Algérie et la Chine ont fait preuve, au début de leur lutte contre l'épidémie. L'engagement du géant chinois traduit les liens d'amitié et de coopération traditionnelles entre les deux pays. Ils la hissent aussi en première ligne, en matière d'assistance aux victimes des incendies qui ont dévasté de nombreuse wilayas du pays. L'amitié algério-chinoise, faut-il le noter, ne date pas d'hier. Elle tire ses racines de «l'admirable» reconnaissance, par la Chine, du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) une semaine après sa création, en septembre 1958. Quelques années plus tard, l'Algérie avait apporté son soutien stratégique à la Chine, lors de son entrée au Conseil de sécurité de l'ONU, en octobre 1971 en qualité de membre permanent. Les deux alliés pourraient également accorder leurs violons de façon plus détaillée et concrète, avec le possible élargissement de l'Algérie aux Brics. Mohamed AMROUNIMohamed AMROUNI 00:00 | 24-08-2022 Share