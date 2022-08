Fournitures scolaires à Annaba Envolée des prix 22 Aoû 2022 476 fois Nejmedine Zéroug L’été tire à sa fin et les élèves s’apprêteront dans moins de deux semaines à regagner les bancs de l’école. Cependant, les parents sont complètement désemparés face à la cherté de la vie. L’inflation aidant, les prix des articles et fournitures scolaires donnent déjà le tournis. Dans la rue Cheikh Larbi Tébessi (ex-Bouscarein) située dans le centre-ville, les tabliers pour filles et garçons ainsi que les sacs à… Lire la suite...