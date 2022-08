L'UE appelée à prendre des mesures pratiques pour accélérer le processus de décolonisation du Sahara occident

L'UE appelée à prendre des mesures pratiques pour accélérer le processus de décolonisation du Sahara occidental Le Front Polisario a appelé mardi l'Union européenne à prendre des mesures pratiques pour accélérer le processus de décolonisation du Sahara occidental permettant au peuple sahraoui l'exercice libre et authentique à l'autodétermination. Le Front Polisario, réagissait à une déclaration du Haut représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell faite à la chaine publique espagnole TVE 1, dans laquelle il a souligné la nécessité de consulter le peuple sahraoui qui est le seul à même de décider de son avenir. "Tout en donnant la bienvenue à cette déclaration, le Front Polisario attend que l'Union européenne la traduise dans les faits et en fasse une véritable politique clairement définie accompagnée de mesures pratiques pour accélérer le processus de décolonisation du Sahara occidental permettant au peuple sahraoui l'exercice libre et authentique à l'autodétermination afin de déterminer le statut définitif du territoire occupé militairement depuis 1975", précise le communiqué signé par le représentant du Front en Europe et auprès de l'Union européenne, Oubi Bouchraya Bachir. De cette manière, poursuit la même source, "l'Union européenne devient une partie d'une solution juste et durable et non une partie du problème qui ouvre la région y compris le voisinage européen à des scénarios dangereux si le Maroc poursuivait sa politique expansionniste visant à imposer un fait accompli au Sahara occidental". Le Front Polisario considère, en outre, la déclaration faite par Joseph Borrell "comme un pas positif étant donné l'affirmation du responsable européen que la consultation du peuple sahraoui demeure la clé pour résoudre le conflit du Sahara occidental". "La déclaration de Joseph Borrell confirme que les tentatives visant à contourner le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination n'ont pas fait que compliquer la situation et éloigner d'une solution juste mais sont devenues aussi une raison pour ouvrir toute la région à des possibilités croissantes d'escalade et d'instabilité", ajoute le communiqué. 18:25 | 24-08-2022 Share