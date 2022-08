Sa persévérance est à la hauteur de l'amour qu'il porte aux deux cultures François Gouyette: un ambassadeur hors normes Il ne met pas que son expertise dans l'exercice de ses fonctions. Il est appelé à être un acteur central de la nouvelle dynamiqueIl est appelé à être un acteur central de la nouvelle dynamique Si l'ont doit résumer la volonté du président Macron d'élever les relations avec l'Algérie au niveau de l'excellence en une seule action, c'est la nomination de François Gouyette, en qualité d'ambassadeur de France en Algérie. Il y a, en effet, dans cette désignation, une dimension diplomatique certaine. L'homme est très imprégné des moeurs diplomatiques et dispose d'un important capital d'expérience. Il a l'art du débat, une manière de parler franchement, sans que cela n'aboutisse à une rupture du dialogue. En un mot comme en mille, François Gouyette est l'homme de la situation, dans un environnement un peu complexe, faut-il en convenir, où chaque interlocuteur vient avec ses nuances et parfois, quelques préjugés. L'ambassadeur a rencontré beaucoup d'acteurs économiques, politiques et sociaux, et s'il a donné l'impression de gêner, par moments, c'est tout simplement parce qu'il est parvenu à tisser des liens, de prime abord encore fragiles, mais qui sont consolidés de jour en jour. Cette persévérance, qu'il partage avec la majorité de ses homologues diplomates de par le monde, s'en trouve décuplée, non pas en raison d'une quelconque énergie surhumaine, mais tout simplement parce que François Gouyette ne met pas que son expertise diplomatique dans l'exercice de ses fonctions. Franchement, peut-on même parler de fonctions, lorsque l'on est fin connaisseur de la culture algérienne? La réponse est, certes, chez le concerné lui-même. Il faudra lui poser la question sans doute pour avoir le fin mot de l'histoire de cette persévérance, hors normes, à vouloir construire ce pont politique, économique et surtout humain, entre une Algérie indépendante, fière, souveraine et parfois «agaçante», et une France plurielle, accueillante et parfois «hautaine». Entre ces deux grands pays qui ont en partage une Histoire douloureuse, François Gouyette crée, à son niveau les raisons de croire à un avenir serein. Il ne le fait pas par conviction diplomatique seulement. Il vit cet avenir. Marié à une Algérienne et visiblement appelé à être un acteur central de la nouvelle dynamique des relations algéro-françaises, l'ambassadeur de France en Algérie est la preuve vivante que l'on peut aimer les deux cultures, parler les deux langues, jouer toutes les musiques françaises et algériennes, sans perdre une once de sa personnalité et encore moins son attachement à la mère-patrie. François Gouyette qui a rendu visite à L'Expression, est un Français authentique. Il défendra prioritairement les intérêts de son pays. Mais dans le même temps, il ne voit pas de divergences d'intérêts entre l'Algérie et la France. Il admet la cruauté de la colonisation, mais appelle à se concentrer sur ce qui rassemble. Personne ne peut refaire le passé. Il faut l'accepter et créer un avenir positif pour offrir aux générations qui arrivent un présent radieux et un passé où l'amitié entre les peuples est la norme. Le pari de l'ambassadeur est justement de convaincre qu'il est possible d'ouvrir une nouvelle page, sans ignorer les douleurs passées.Il faut dire qu'au regard du profil de son représentant diplomatique à Alger, la France entend mettre toutes les chances du côté de la réconciliation. Et le choix de Gouyette n'est certainement pas fortuit. Il y a dans la démarche d'Emmanuel Macron, une dimension politico-historique, mais également humaine, à la hauteur de la complexité des relations entre les deux pays. Il s'agit de rompre la digue qui sépare les deux peuples. Le propos de Benjamin Stora résume parfaitement la situation de blocage que traversent les relations algéro-française: «Au fond, nous nous sommes enfermés dans une espèce de balancier entre deux postures: l'excuse et la repentance d'une part, le déni et la fierté de l'autre. Moi, j'ai envie d'être dans la vérité et la réconciliation». En cela, François Gouyette pourrait être l'une des pièces du puzzle de la véritable réconciliation. Saïd BOUCETTASaïd BOUCETTA 00:00 | 25-08-2022 Share