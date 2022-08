Tebboune et Macron, les yeux dans les yeux par Abdou BENABBOU A partir d'aujourd'hui, le président de la République française Emmanuel Macron est l'invité de l'Algérie. Sa visite officielle de deux jours ne se fera pas en coup de vent puisqu'après Alger, il se rendra aussi à Oran. Le chef de l'Etat français est accompagné de plusieurs ministres, chacun acteur et artisan en première ligne sur un terrain économique et politique mondial sérieusement perturbé par des pollutions astronomiques de tous genres qui affranchissent les responsabilités des Etats des faux-fuyants et de la timidité des engagements. L'avantage dans la rencontre entre le président Tebboune et son homologue Macron est que tous les deux savent se parler les yeux dans les yeux et ont la franchise aisée des mots leur permettant d'aller à l'essentiel. Macron a la faveur de ne plus être ligoté par des considérations électoralistes puisqu'il effectue son dernier mandat présidentiel. Tebboune est très au fait du contenu des bourrasques qui étreignent le monde dans son entièreté et il n'est pas nécessaire d'être mage pour connaître le condensé de leur rencontre d'aujourd'hui. Il est vrai que le dossier ouvert aujourd'hui a une apparente lourdeur. Mais son poids est moins lourd que celui qui pèse sur le dos du monde entier. Pour le moment et face aux urgences, bien qu'elles soient justes et objectives, il n'est sans doute pas indiqué de multiplier les haltes qu'imposent la vérité et l'Histoire, mais plutôt de vivifier la prospective d'un avenir meilleur et serein pour les deux peuples algérien et français. Les deux chefs d'Etat ont prouvé qu'ils ont la capacité et la franchise pour tracer un nouveau parterre pour que les intérêts de leurs deux peuples soient trouvés et équitablement partagés avec honneur et dignité. Dès lors, bien qu'elles apparaissent trop compliquées, les données actuelles des relations entre l'Algérie et sa voisine française seraient d'une simplicité mordante. Il suffit à chacune, en toute souveraineté, d'étaler sans aucune arrière-pensée ses propres intérêts objectifs. La maîtrise de leurs plusieurs et évidentes conjonctions offrira une coopération positive et efficace entre les deux pays liés déjà par une Histoire partagée.